Was ist 5G?

Obwohl 5G die gleichen Funkfrequenzen wie 4G- und 3G-Netze nutzt, gibt es einige wichtige Unterschiede, die diese Technologie vor allem für Unternehmen interessant machen, die sie im Rahmen eines digitalen Transformationsprojekts nutzen möchten.

Geschwindigkeit und Latenz

Die Geschwindigkeiten von 5G sind 10-mal schneller als die von 4G- und 3G-Netzwerken. Das heißt, Aktivitäten wie das Herunterladen einer großen Datei oder das Sichern von Daten in der Cloud dauern weniger als eine Sekunde anstatt Minuten oder sogar Stunden. Die Datenübertragungsraten von 5G erreichen 20 Gigabit pro Sekunde (GBit/s) und weisen eine durchschnittliche Download-Geschwindigkeit von 432 Megabyte pro Sekunde (MB/s) auf. Die Datenraten von 5G, die sich auf alles von mobilem Gaming bis hin zur Fernchirurgie auswirken, sind einer der Hauptgründe, warum 5G so transformativ sein wird.

Die 5G-Technologie kann deshalb so hohe Geschwindigkeiten erreichen, weil sie eine viel geringere Latenz hat als frühere Netzwerke. Dabei handelt es sich um die Zeit, die Daten brauchen, um von einem Punkt zum anderen zu gelangen. Während 4G-Netze eine Latenz von ca. 200 Millisekunden haben, können 5G-Netze routinemäßig eine Latenz von nur einer Millisekunde erreichen.

Physischer Platzbedarf

Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal von 5G besteht darin, dass dabei kleinere Sender als bei früheren Netzen verwendet werden, sodass diese unauffällig auf Gebäuden, in Bäumen und in anderen gängigen Objekten platziert werden können. Zellen (oder „kleine Zellen“) in 5G-Netzen sind im Wesentlichen Basisstationen, die eine zentrale Rolle bei der Verbindung des gesamten Netzes spielen. In der 4G-Technologie war das Äquivalent einer kleinen Zelle, die als Makrozelle bezeichnet wird, größer und benötigte mehr Energie.

Fehlerrate

Das adaptive „Modulation and Coding Scheme“ (MCS) von 5G, ein Schema, das zum Senden von Daten von WLAN-Geräten verwendet wird, ist eine Verbesserung gegenüber dem MCS, das in 4G- und 3G-Netzen verwendet wird, und sorgt für eine extrem niedrige Blockfehlerrate (Block Error Rate, BER). Wenn bei der 5G-Technologie eine Fehlerrate ein bestimmtes Niveau erreicht, senkt der Sender automatisch die Geschwindigkeit so lange, bis die Fehlerrate sinkt. Diese Technik opfert Geschwindigkeit für Genauigkeit in Echtzeit und trägt dazu bei, dass in 5G-Netzen eine Fehlerrate von nahezu Null erreicht wird.

Bandbreite

5G-Netze arbeiten mit einem breiteren Bandbreitenspektrum als 4G- und 3G-Netze, einschließlich Low-Band-, Mid-Band- und High-Band-Netzen. Dies wird erreicht, indem die Funkfrequenzressourcen von der Sub-3-GHz-Spezifikation, die in früheren Netzen verwendet wurde, auf 100 GHz und mehr erweitert werden. Dank dieser Optimierung funktioniert 5G über einen größeren Bereich von Bandbreiten, was die Kapazität und den Durchsatz erhöht. Diese technologischen Fortschritte ermöglichen es im Wesentlichen, mehr Geräte gleichzeitig in einem einzigen Netz oder einer einzigen Zelle zu verbinden. Und die Geräte können so gleichzeitig Daten senden und empfangen.