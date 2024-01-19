Was ist ESG (Environmental, Social and Governance)?

Da viele Anlageentscheidungen von ESG Kriterien beeinflusst werden, haben Investoren einen neuen Ansatz für das Asset-Management gewählt. Auch wenn sie sich auf den ersten Blick ähneln, gibt es einige wichtige Unterschiede zwischen ESG-Investitionen und anderen Strategien wie sozial verantwortlichen Investitionen (Socially Responsible Investing, SRI) und Impact Investing.

ESG Investitionen berücksichtigen neben den traditionellen Finanzmetriken auch verschiedene ESG Faktoren. Es gibt jedoch eine zusätzliche Komponente für das Chancen- und Risikomanagement, bei der externe Umweltauswirkungen in die Bewertung eines Unternehmens einfließen. Letztendlich hat die finanzielle Rendite bei ESG Investitionen nach wie vor die höchste Priorität.

SRI, oder nachhaltiges Investieren, konzentriert sich weniger auf finanzielle Erträge als auf ethische Überlegungen. So könnte ein Anleger beispielsweise Investmentfonds oder einen ETF meiden, wenn eines der darin enthaltenen Unternehmen in einer Branche tätig ist, die in der Vergangenheit Umweltschäden verursacht hat.

Impact Investing könnte man als die philanthropischste Form des Investierens bezeichnen, bei der positive Ergebnisse oberste Priorität haben. Das bedeutet, dass die Investition zu einem greifbaren sozialen Nutzen führen muss. Dies könnte bedeuten, dass man in einen ETF oder ein Unternehmen investiert, das sich ausschließlich auf erneuerbare Energien konzentriert oder sich auf dem Weg zu einem Netto-Null-Betrieb befindet.

Angesichts dieser neuen Anlagestrategien sind zahlreiche ESG-Fonds aus dem Boden geschossen, was die wachsende Bedeutung von ESG auf dem heutigen Aktienmarkt unterstreicht. Für Unternehmen ist eine umfassende ESG-Strategie kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit. Und das wiederum bedeutet, dass sie sich mit der Offenlegung von ESG-Informationen auseinandersetzen müssen.