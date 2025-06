Was ist Integration Testing?

Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen eine Front-End- oder Back-End-Evaluierung und -Reduzierung benötigt, kann Integration Testing den Fortschritt der Verbindungen bewerten, die inzwischen von entscheidender Bedeutung sind, damit Unternehmen mit höchster Effizienz und maximaler Rentabilität arbeiten können.

Wie bereits erwähnt, gibt es eine beträchtliche Anzahl verschiedener Integration-Testing-Methoden, da Softwareentwickler daran arbeiten, für jeden möglichen Bedarf und alle relevanten Konfigurationen eine entsprechende Methode zu identifizieren und zu entwickeln. Und sie sind auf einem guten Weg, da die meisten Softwareentwicklungsfirmen die Notwendigkeit solcher Tests verstehen. Einigen Schätzungen zufolge verwenden etwa 70 % der Unternehmen, die im Bereich DevOps tätig sind, bereits irgendeine Form von Integration Testing.

Welches ist also das richtige Integration-Tool für Ihr Unternehmen? Dank eines offenen Marktes ist es wahrscheinlich, dass Sie eine Lösung finden, die den Bedürfnissen Ihres Unternehmens entspricht. Um herauszufinden, was genau diese Bedürfnisse sind, empfehlen wir Ihnen, sich an ein weiteres berühmtes altes Sprichwort zu wenden: „Erkenne dich selbst.“ Auch heute in unserer postmodernen Welt ist dieser Ratschlag nützlich.