Was ist Functional Testing?

In der Softwareentwicklung gibt es verschiedene Typen von Softwaretests. Jeder geht die Aufgabe mit einem etwas anderen Ansatz an. Functional Testing entsprechen am ehesten dem Konzept der Benutzererfahrung und konzentrieren sich auf eine entscheidende Frage: Funktionieren die Softwarefunktionen wie erwartet und gemäß den festgelegten Anforderungen?

Die Softwarequalität wird häufig im Rahmen des Softwareentwicklungslebenszyklus aus verschiedenen Blickwinkeln bewertet. In Bezug auf Functional Testing müssen Tester die grundlegenden Funktionen validieren und sicherstellen, dass die Softwarefunktionen die Geschäftsanforderungen angemessen unterstützen. Die Testausführung ermöglicht es den DevOps-Teams, die tatsächlichen Testergebnisse mit den erwarteten Ergebnissen zu vergleichen.

Testen ist ein wesentlicher Bestandteil des Entwicklungsprozesses. Durch Funktionstests können Qualitätssicherungsteams eine Art Qualitätssicherung im Vorfeld durchführen und erhalten so einen klaren Einblick in die voraussichtliche Funktionsweise von Workflows, wenn diese tatsächlich eingeführt werden.