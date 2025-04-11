Was sind Systemtests?

Bei der Erörterung von Systemtests werden wir zwangsläufig auf das Thema Abhängigkeiten stoßen, also Beziehungen, die innerhalb von Testfällen bestehen. In solchen Situationen kann das Ergebnis eines Testfalls teilweise oder vollständig von den Ergebnissen anderer Testfälle abhängen. Abhängigkeiten können auch Funktionalität, Testumgebungen oder Sicherheitsrichtlinien betreffen und sich sogar auf den gesamten Testprozess eines Unternehmens auswirken.

Bei Systemtestmethoden wird kein tiefer Einblick in die Funktionsweise der Systeme gewährt (denken Sie daran, es handelt sich um eine Form des Blackbox-Tests), sondern es wird lediglich festgestellt, ob eine bestimmte Anwendung funktioniert. Der Zweck von Systemtests besteht darin, Lücken, Fehler oder fehlende Anforderungen zu identifizieren, da sie die Gesamtfunktionalität der Softwareanwendung bestimmen.

Systemtests werden in der Regel nach dem Integration Testing, jedoch vor den Abnahmetests durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle Komponenten ordnungsgemäß zusammenarbeiten. Wie wir sehen werden, umfassen sie häufig sowohl die funktionalen als auch die nicht-funktionalen Aspekte des Systems. Da sie sowohl auf den rein funktionalen als auch auf den weitgehend nicht-funktionalen Bereichen basieren, befassen sie sich mit Aspekten wie Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Leistung.

Einer der Hauptzwecke von Systemtests ist die Überprüfung, ob die Programmiersprache einer Software in ein funktionsfähiges Programm übersetzt werden kann. Das übergeordnete Ziel von Systemtests ist jedoch sicherzustellen, dass die zu bewertende Software die geschäftlichen Anforderungen der Nutzer, die sich darauf verlassen werden, angemessen unterstützt.

Der Testprozess soll die gleiche Produktionsumgebung widerspiegeln, die auch verwendet wird, um sicherzustellen, dass die Software trotz sich ändernder realer Bedingungen wie erforderlich funktioniert. Ebenso werden Testdaten erstellt, um reale Daten und Situationen nachzubilden. Nach Durchführung der Testfälle können Fehler in der Software lokalisiert und behoben werden.