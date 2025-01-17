Was versteht man unter Risikomanagement?

Geschäftsrisiken resultieren aus vielen Quellen, wie finanzieller Unsicherheit, rechtlichen Verpflichtungen, der Nutzung von Technologie, Fehlern im strategischen Management, Unfällen und Naturkatastrophen. Risikomanagementpraktiken zielen darauf ab, diese Bedrohungen und ihre potenziellen Auswirkungen zu antizipieren und nach deren Auftreten Pläne für den Umgang damit zu erstellen.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Das Risikomanagement ist ein wichtiger Bestandteil einer jeden Geschäftsstrategie. Es hilft Unternehmen und Privatpersonen, sich vor finanziellen Ausgaben, Ineffizienzen, Reputationsschäden und anderen potenziellen Verlusten zu schützen.
Die Ursachen von Risiken können sowohl interner (wie z. B. menschliche Fehler oder Systemausfälle) als auch externer Art (wie globale Krisen, Klimawandel oder technologischer Fortschritt) sein. Wenn unvorhergesehene Ereignisse eintreten, müssen Unternehmen die Konsequenzen tragen.
Die möglichen Risiken sind mitunter gering, wie z. B. eine vorübergehende Kostenerhöhung. Sie können jedoch auch katastrophal sein und schwerwiegende Folgen haben, beispielsweise in Form von großen finanziellen Belastungen, Reputationsverlust oder sogar Geschäftsschließungen.
Durch einen umfassenden und proaktiven Ansatz für das Risikomanagement können sich Unternehmen schützen und reagieren, sollten Bedrohungen bestehen.
Im Wesentlichen geht es beim Risikomanagement nicht nur darum, negative Folgen zu verhindern, sondern auch positive Auswirkungen zu unterstützen, um zum allgemeinen Erfolg und der Nachhaltigkeit von Unternehmen beizutragen
Das Risikomanagement hat mehrere Vorteile, darunter:
Risiken zu erkennen und zu bewältigen kann Unternehmen dabei unterstützen, finanzielle Verluste durch kostspielige Rechtsstreitigkeiten oder Reputationsschäden zu vermeiden. Durch die Minderung von Risiken kann die Einhaltung von Branchenvorschriften unterstützt und das Vertrauen bei allen Stakeholdern, einschließlich Investoren, Mitarbeitern und Verbrauchern, aufgebaut werden.
Effektive Risikomanagementprozesse liefern außerdem wertvolle Erkenntnisse über die möglichen Auswirkungen verschiedener Geschäftsentscheidungen. Dadurch helfen sie Führungskräften, ihre strategische Entscheidungsfindung zu verbessern und können zu Betriebsverbesserungen führen, beispielsweise einer besseren Qualitätskontrolle oder optimierten Workflows.
Unternehmen sind verschiedenen Risiken ausgesetzt, darunter:
Finanzielle Risiken umfassen Probleme, die mit veränderten Marktbedingungen, Zinssätzen, Wechselkursen und anderen Faktoren zusammenhängen. Das Kreditrisiko (die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kreditnehmer in Verzug gerät) und das Liquiditätsrisiko (die Unfähigkeit, kurzfristige finanzielle Anforderungen zu erfüllen) sind ebenfalls Beispiele für finanzielle Risiken.
Das operationelle Risiko als Kategorie umfasst sowohl interne als auch externe Bedrohungen. Interne Probleme wie menschliches Versagen, Technologie- und Systemausfälle sowie betriebliche Ineffizienzen können die Fähigkeit eines Unternehmens beeinträchtigen, seine Verpflichtungen und Ziele zu erfüllen.
Externe Ereignisse wie Naturkatastrophen oder geopolitische Instabilität können den Betrieb der Lieferkette stören und physische Schäden verursachen.
Zu den Cybersicherheitsrisiken zählen Datenschutzverletzungen, Cyberangriffe, Phishing-Versuche und der unbefugte Zugriff auf Unternehmenssysteme oder -informationen. Zu den technologiebezogenen Bedrohungen zählen zunehmend auch Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI) und KI-gestützten Tools und Prozessen.
Strategische Risiken stehen im Zusammenhang mit schlechten Geschäftsentscheidungen, ineffektiven Strategien oder unzureichenden Reaktionen auf technologische Veränderungen oder Veränderungen im Kundenverhalten.
Als strategische Risiken gelten Projektrisiken im Zusammenhang mit dem Marktwettbewerb, einschließlich Fusionen und Übernahmen, dem Eintritt in neue Märkte oder der Einführung neuer Produkte.
Compliance-Risiken beinhalten Probleme bei der Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Standards. Das Versäumnis, mit den sich ändernden regulatorischen Vorschriften Schritt zu halten oder interne Prozesse zu überwachen, kann zu rechtlichen und finanziellen Problemen führen.
Unter Reputationsrisiko versteht man alles, was das öffentliche Ansehen eines Unternehmens schädigt, wie z. B. negative Publicity, Kundenunzufriedenheit oder ethische Probleme. Veränderungen in der öffentlichen Stimmung können für Unternehmen betriebliche und finanzielle Konsequenzen haben.
Unternehmen können auf verschiedene Weise auf Risiken reagieren. Zu den häufigsten Optionen mit dem Umgang von Risiken gehören:
Risikovermeidung bedeutet, Maßnahmen zu vermeiden, die sich negativ auf das Unternehmen auswirken. Zum Beispiel könnte ein Unternehmen eine Investition ablehnen oder beschließen, keine neue Produktlinie zu starten, um das Risiko von Verlusten zu vermeiden.
Die Risikoreduzierung akzeptiert Risiken, zielt aber darauf ab, sie und ihre Auswirkungen zu minimieren. Die Risikoreduzierung akzeptiert Risiken, konzentriert sich aber darauf, zu extreme Verluste zu verhindern. Ganz ähnlich wie bei den Vorsorgeleistungen einer Krankenversicherung.
Bei der Risikoteilung werden Risiken teilweise oder vollständig auf eine andere Partei übertragen. Eine Aktiengesellschaft ist ein gutes Beispiel für die Risikoteilung. Mehrere Investoren bündeln ihr Kapital und jeder trägt nur einen Teil des unternehmerischen Risikos.
Bei der Risikoübertragung wird ein Dritter beauftragt, das Risiko zu übernehmen. Diese Methode kann beispielsweise den Abschluss einer Versicherung zur Deckung möglicher Sachschäden oder Verletzungen umfassen.
Es ist nicht möglich, alle Risiken zu eliminieren. Nachdem Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung, Teilung oder Übertragung von Risiken ergriffen wurden, sehen sich Unternehmen mit den verbleibenden Bedenken konfrontiert (auch als Restrisiko bezeichnet). Bei der Risikoakzeptanz und dem Risikorückbehalt geht es darum, die potenziellen Folgen von Risiken zu akzeptieren und sich darauf vorzubereiten, diese zu bewältigen, falls sie auftreten.
Risikomanagementprozesse beziehen die Menschen, Technologien und Verhaltensweisen ein, die einem Unternehmen helfen, Risiken anzugehen und die eigenen Ziele zu erreichen. Zu den vier wichtigsten Schritten in jedem Risikomanagementplan gehören:
Die Risikoerkennung bezieht sich auf das Identifizieren potenzieller Bedrohungen für ein Unternehmen, seine Betriebsabläufe und seine Belegschaft. Dies kann Praktiken wie die Bewertung von IT-Sicherheitsbedrohungen (wie Malware oder Ransomware) oder die Überwachung des Wetters auf Naturkatastrophen und andere Ereignisse umfassen, die den Geschäftsbetrieb stören könnten. Unternehmen können sich dafür entscheiden, ihre Ergebnisse in einem Risikoregister aufzuzeichnen.
Die Risikobewertung konzentriert sich auf die Analyse und Bewertung potenzieller Risikofaktoren. Bei der Risikoanalyse wird ermittelt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Risikoereignis eintritt und welche Folgen es haben kann.
Die Risikoevaluierung vergleicht das Ausmaß jedes Risikos und stuft es nach Bedeutung und Folgen ein. Zur Risikobewertung kann das Team rund um das Risikomanagement eine Priorisierung vornehmen, die sich danach richtet, wie groß die Bedrohung ist, die die Risiken für das Unternehmen und seine Ziele darstellen.
Risikominderung umfasst die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Kontrolle der Risiken eines Unternehmens. Sie umfasst Maßnahmen zur Risikokontrolle, die eingeführt werden, um Risikofaktoren und die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf den Fortschritt von Projekten oder Zielen zu bewältigen.
Zu den Strategien zur Risikominderung können übliche Risikoreaktionen gehören, wie z. B. Risikovermeidung, -reduzierung, -teilung, -übertragung und -akzeptanz.
Risikomanagement ist ein kontinuierlicher Prozess, der im Laufe der Zeit angepasst wird und sich ständig verändert. Durch die Wiederholung und Überwachung des Prozesses bleiben Unternehmen über neue Risiken auf dem Laufenden.
Durch die kontinuierliche Überwachung von Risiken und das Etablieren von Risikomanagementstrategien können Unternehmen ihre Assets, ihren Ruf und ihre Rentabilität langfristig besser schützen.
Innerhalb des Risikomanagements gibt es mehrere Spezialgebiete.
Cyberrisikomanagement, auch Cybersicherheitsrisikomanagement genannt, umfasst den Schutz der Digital Assets und Technologie von Unternehmen.
Cyberkriminelle, Fehler von Mitarbeitern und andere digitale und physische Bedrohungen können dafür sorgen, dass entscheidende Systeme offline bleiben oder zu Daten- oder Umsatzverlusten führen.
Das Cybersicherheitsrisikomanagement hilft Unternehmen dabei, die größten Bedrohungen zu lokalisieren und die richtigen IT-Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Informationssystemen auszuwählen.
KI-Risikomanagement befasst sich mit den potenziellen Risiken, die mit Technologien der künstlichen Intelligenz verbunden sind. Da KI-Tools immer häufiger eingesetzt werden, müssen Unternehmen, die sie entwickeln und einsetzen, sicherstellen, dass sie zuverlässig, transparent und ethisch vertretbar sind.
KI-Risikomanagement kann die Cybersicherheit eines Unternehmens verbessern und die Nutzung von KI-Sicherheit fördern. Es kann auch dazu beitragen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und das Vertrauen der Stakeholder sicherzustellen, wenn sich die Technologie weiterentwickelt.
Unternehmen verwenden komplexe mathematische Modelle für die Entscheidungsfindung, wie z. B. Finanzprognosen oder Kundensegmentierung. Bei unzureichender Leistung von Modellen entgehen Unternehmen möglicherweise Einnahmen oder rechtliche Verpflichtungen.
Modellrisikomanagement (MRM) beinhaltet die Validierung von Modellen und Tools vor und nach ihrer Implementierung und das Vornehmen von Anpassungen während ihres gesamten Lebenszyklus zum Schutz der Integrität.
Das Supply Chain Risk Management (SCRM) zielt darauf ab, Schwachstellen in der Lieferkette zu identifizieren und deren Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, den Ruf und die finanzielle Leistung eines Unternehmens zu minimieren.
Interne und externe Risiken in der Lieferkette können verschiedene Ursachen haben, darunter Naturkatastrophen, geopolitische Ereignisse, Insolvenzen von Lieferanten, Qualitätsprobleme und Cyberangriffe. Ein effektives SCRM kann die betriebliche Widerstandsfähigkeit erhöhen, Bereiche mit Verschwendung oder Ineffizienzen identifizieren und den Ruf des Unternehmens schützen.
Das Risikomanagement für Drittanbieter (TPRM) beschäftigt sich mit Risiken, die mit der Auslagerung von Aufgaben an externe Anbieter oder Dienstleister verbunden sind. Diese Partnerschaften mit Dritten können an Funktionen wie IT-Dienstleistungen, Lieferkettenmanagement oder Kundensupport beteiligt sein.
TPRM unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsbeziehungen zu Drittanbietern und die von diesen Anbietern eingesetzten Sicherheitsvorkehrungen zu verstehen. Dies hilft, Probleme wie Betriebsunterbrechungen, Sicherheitsverletzungen und Compliance-Verstöße zu vermeiden.
TPRM ist ein Teilbereich des Lieferkettenrisikomanagements und wird manchmal auch als Lieferantenrisikomanagement bezeichnet.
Technologien in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) unterstützen Risikomanagementprogramme, indem sie Unternehmen dabei helfen, potenzielle Bedrohungen proaktiv zu erkennen und zu mindern.
Risikomanagement-Spezialisten und andere Risikoexperten setzen KI-Tools und -Systeme ein, um Probleme schneller zu erkennen und Lösungen zu automatisieren.
Mehrere internationale Standards und Initiativen bieten Leitlinien zum Risikomanagement. Die Normen des Risikomanagements beinhalten eine Reihe von Prozessen, die darauf abzielen, eine Risikomanagementstrategie auf der Grundlage der Ziele und Bedürfnisse eines Unternehmens zu entwickeln.
Zu den am weitesten verbreiteten internationalen Normen gehören:
Diese Normen des Risikomanagements bieten den Nutzen eines strukturierten Ansatzes. Ihre Verwendung kann beim Benchmarking und Vergleich mit Konkurrenten oder Branchenkollegen helfen.
Allerdings ist die Umsetzung dieser Normen für einige Unternehmen mitunter kostspielig oder zeitaufwändig und sie sind möglicherweise nicht flexibel genug, um die besonderen Anforderungen einiger Unternehmen zu erfüllen.
Daher hängt die Entscheidung zur Einführung internationaler Risikomanagementnormen von den spezifischen Anforderungen, der Risikotoleranz und der Risikobereitschaft des Unternehmens ab.
Hören Sie rein, um zu erfahren, ob virtuelle Agenten Menschen ersetzen können, da sie dank generativer KI schneller und genauer werden.
Erkunden Sie, wie CEOs generative KI und Anwendungsmodernisierung nutzen, um Innovationen voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Erfahren Sie, warum Einzelhändler wissen müssen, welche Bestände verfügbar sind, um die Kundennachfrage zu erfüllen.
Vereinfachen Sie Data Governance, Risikomanagement und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit IBM OpenPages – einer hoch skalierbaren, KI-gestützten und einheitlichen GRC-Plattform.
Transformieren Sie Ihr Sicherheitsprogramm mit Lösungen vom größten Anbieter von Unternehmenssicherheit.
Skalierbare, intelligente Workflows ermöglichen Risikobewertungen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie Betrugsprävention und unterstützen Kunden dabei, ihre Ziele zu erreichen und ihr Wachstum zu fördern.
Transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit den branchenführenden Lösungen von IBM. Steigern Sie Produktivität, Agilität und Innovation durch intelligente Workflows und Automatisierungstechnologien.