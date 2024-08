Was ist Risikomanagement für Drittparteien (TPRM)?

In einer zunehmend vernetzten und ausgelagerten Welt ist das Risikomanagement für Drittparteien eine wesentliche Geschäftsstrategie. TPRM identifiziert und mindert die Risiken, denen Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit externen Anbietern oder Dienstleistern ausgesetzt sind. Diese Dritten können an verschiedenen Geschäftsfunktionen beteiligt sein, die von IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung bis hin zu Supply Chain Management und Kundensupport reichen.

Der Bedarf an TPRM ergibt sich aus den inhärenten Schwachstellen, die mit den Beziehungen zu Dritten verbunden sind. Die Auslagerung von Aufgaben kann Vorteile wie Kosteneinsparungen, Skalierbarkeit und Zugang zu spezialisiertem Fachwissen mit sich bringen, aber sie setzt Unternehmen auch potenziellen Problemen aus. TPRM zielt darauf ab, Unternehmen ein umfassendes Verständnis ihrer Geschäftsbeziehungen zu Drittanbietern und der von diesen Anbietern eingesetzten Sicherheitsmaßnahmen zu vermitteln. Dies hilft, Probleme wie Betriebsunterbrechungen, Sicherheitsverletzungen und Compliance-Verstöße zu vermeiden.

TPRM ist ein Synonym für Begriffe wie Vendor Risk Management (VRM) oder Supply Chain Risk Management und bildet einen umfassenden Ansatz zur Bewältigung von Risiken bei verschiedenen Drittanbieter-Engagements. Es umfasst universelle Prinzipien wie Sorgfaltspflicht, Risikobewertung durch Dritte, Abhilfemaßnahmen und fortlaufende Überwachung, um sicherzustellen, dass Dritte die Vorschriften einhalten, sensible Daten schützen, die betriebliche Widerstandsfähigkeit aufrechterhalten und die Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) erfüllen.

Digitale Risiken, eine Untergruppe von TPRM, umfassen finanzielle, Reputations-, Umwelt- und Sicherheitsrisiken. Der Zugriff von Anbietern auf geistiges Eigentum, vertrauliche Daten und personenbezogene Daten unterstreicht die Bedeutung von TPRM im Rahmen von Strategie-Frameworks der Cybersicherheit und des Cyberrisikomanagements.

Das Risikomanagement für Drittparteien (TPRM) ist nicht in einer einzigen Abteilung angesiedelt, sondern wird je nach Unternehmen unterschiedlich gehandhabt. Unternehmen können eigene TPRM-Teams einrichten oder diese Aufgaben auf verschiedene Rollen verteilen. Zu den Abteilungen und Stellenbezeichnungen, die an TPRM beteiligt sind, gehören: Chief Information Security Officer (CISO), Chief Procurement Officer (CPO), Chief Information Officer (CIO), Chief Privacy Officer (CPO), Information Technology (IT), Supply Chain Manager und andere.

Ein effektives TPRM schützt Unternehmen vor Risiken durch Outsourcing und baut stärkere, resiliente Partnerschaften aus. Durch die Integration von TPRM in ihre Kernprozesse können Unternehmen externes Fachwissen nutzen und gleichzeitig die Sicherheit, Compliance und operative Integrität gewährleisten. Dadurch werden Schwachstellen in kontrollierte Risiken umgewandelt, was ein sicheres und konformes Wachstum ermöglicht.