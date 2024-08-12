Während symmetrische Kryptografie schneller ist, ist asymmetrische Kryptografie oft praktischer und sicherer. In der Praxis werden beide Arten von Kryptosystemen oft zusammen verwendet. So könnte ein Benutzer beispielsweise eine lange Nachricht mit einem symmetrischen System verschlüsseln und dann ein asymmetrisches System verwenden, um den privaten Schlüssel zu teilen. Während das asymmetrische System langsamer ist, wird der symmetrische Schlüssel wahrscheinlich kürzer und schneller zu entschlüsseln sein als die vollständige Nachricht.

Beide Arten von Systemen können jedoch anfällig für sogenannte Man-in-the-Middle (MitM) -Angriffe sein, bei denen ein böswilliger Eavesdroppers sichere Daten während der Übertragung abfangen könnte.

Bei einem solchen Angriff kann ein Hacker oder böswilliger Akteur einen öffentlichen Schlüssel abfangen, einen eigenen privaten Schlüssel erstellen und dann den echten öffentlichen Schlüssel durch einen kompromittierten Schlüssel ersetzen. Der Hacker kann dann verschlüsselte Nachrichten abfangen, die zwischen den Parteien über das kompromittierte asymmetrische System gesendet werden, die Nachricht entschlüsseln, den Inhalt lesen, ihn erneut verschlüsseln und die nun kompromittierte Nachricht weiterleiten. Für die Benutzer wäre der Effekt derselbe, und der effektive Angriff wäre nicht nachweisbar.

Um diese Art von Angriffen zu verhindern, verwendet die Public Key Infrastructure (PKI) digitale Zertifikate (auch bekannt als PKI-Zertifikate, Public-Key-Zertifikate und X.509-Zertifikate), um die Identität von Personen, Geräten und/oder Anwendungen zu bestätigen, die private und entsprechende Daten besitzen öffentlichen Schlüsseln. PKI bietet das Framework, um das authentifizierte Eigentum an kryptografischen Schlüsseln effektiv zuzuweisen und sicherzustellen, dass Informationen, die über ein asymmetrisches Kryptosystem gesendet werden, nur der verifizierte und beabsichtigte Empfänger entschlüsseln kann.