Eine Möglichkeit, wie Unternehmen den Schweregrad von Schwachstellen bewerten können, ist die Verwendung des Common Vulnerability Scoring System (CVSS). Das CVSS wird vom Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) betrieben und ist eine standardisierte Methode, die von der National Vulnerability Database (NVD), den Cybersecurity Emergency Response Teams (CERTs) und anderen verwendet wird, um den Schweregrad und die Auswirkungen von gemeldeten Sicherheitslücken zu bewerten. Es ist vom CVE-System getrennt, wird aber zusammen mit CVE verwendet: CVE-Datensatzformate ermöglichen es CNAs, CVE-Datensätzen einen CVSS-Score hinzuzufügen, wenn sie Datensätze in der CVE-Liste veröffentlichen.6

Das CVSS weist den Schwachstellen eine numerische Bewertung zu, die zwischen 0,0 und 10 liegt und auf der Grundlage von Ausnutzbarkeit, Ausmaß der Auswirkungen und anderen Metriken liegt. Je höher die Punktzahl, desto schwerwiegender das Problem. Dieser Wert hilft Unternehmen dabei, die Dringlichkeit der Behebung einer bestimmten Schwachstelle einzuschätzen und Ressourcen entsprechend zuzuweisen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen auch ein eigenes Schwachstellenbewertungssystem verwenden.

CVSS-Werte werden auf Grundlage von Wertungen aus drei Messgruppen (Basis, Zeit und Umgebung) berechnet, die unterschiedliche Merkmale einer Sicherheitslücke berücksichtigen.