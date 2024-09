Was ist DAST?

DAST und SAST oder statische Tests der Anwendungssicherheit sind zwei Testmethoden, die zur Identifizierung von Sicherheitslücken in Webanwendungen verwendet werden. Während DAST jedoch Anwendungen in ihrer Produktionsumgebung bewertet, böswillige Benutzerangriffe nachahmt und Sicherheitsprobleme identifiziert, befasst sich SAST mit dem Quellcode und sucht nach Schwachstellen in der Website-Anwendung.

Cybersecurity-Experten empfehlen im Allgemeinen, bei der Behebung von Sicherheitsrisiken sowohl SAST als auch DAST zu verwenden, um so eine vollständige Übersicht über potenzielle Schwachstellen zu erhalten. Bei der Untersuchung des Quellcodes eines Programms können SAST-Tools beispielsweise eine Vielzahl von Sicherheitsschwachstellen aufdecken, die DAST möglicherweise übersehen würde, darunter SQL-Injection, Buffer Overflows, XXE-Angriffe und andere Risiken der OWASP Top 10.

Die Verwendung einer SAST-Methode fördert außerdem frühzeitige Tests während der Entwicklung und verringert die Wahrscheinlichkeit von Sicherheitsmängeln im Quellcode der Anwendung in späteren Phasen. Dies führt zu kürzeren Entwicklungszeiten und einer verbesserten Gesamtsicherheit.