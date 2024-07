Was ist Schwachstellen-Scanning?

Eine Sicherheitslücke ist eine Schwachstelle in der Struktur, Funktion oder Implementierung eines IT-Assets oder Netzwerks, die Hacker oder andere Bedrohungsakteure ausnutzen können, um sich unbefugt Zugang zu verschaffen und dem Netzwerk, den Benutzern oder dem Unternehmen Schaden zuzufügen. Zu den häufigsten Schwachstellen gehören:

Codierungsfehler, z. B. Web-Apps, die aufgrund der Art und Weise, wie sie Benutzereingaben verarbeiten, anfällig für Cross-Site-Scripting, SQL-Injection und andere Injection-Angriffe sind.





Ungeschützte offene Ports auf Servern, Laptops und anderen Endgeräten, mit denen Hacker Malware verbreiten können.





Fehlkonfigurationen, z. B. ein Cloud-Speicher-Bucket, der sensible Daten dem öffentlichen Internet zugänglich macht, weil er über ungeeignete Zugriffsberechtigungen verfügt.





Fehlende Patches, schwache Passwörter oder andere Mängel in der Cybersicherheitshygiene.

Jeden Monat werden Tausende neue Schwachstellen entdeckt. Zwei US-Regierungsbehörden unterhalten durchsuchbare Kataloge bekannter Sicherheitslücken: das National Institute of Standards and Technologies (NIST) und die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) (Links befinden sich außerhalb von ibm.com).