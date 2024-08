Was ist Cyber-Range?

Cyber-Ranges sind moderne Einsatzgebiete für die Cybersicherheit. Ähnlich wie traditionelle Schießstände oder militärische Schießstände, die als Testgelände für Treffsicherheit und Kampffähigkeiten dienen, bieten Cyber-Ranges den Nutzern eine sichere Umgebung, in der sie das Reaktion auf reale Cyber-Herausforderungen üben können. Cyber-Ranges simulieren in einer sicheren und kontrollierten Umgebung komplexe Netzwerke und Bedrohungen für die Cybersicherheit und ermöglichen es den Teilnehmern, ihre Strategien zur Abwehr digitaler Angriffe zu erlernen und zu verfeinern. Diese Trainingsübungen bieten realistische Echtzeit-Szenarien, ohne dass die tatsächlichen Systeme gefährdet werden.

Mit Virtual Machines schaffen Cyber-Ranges realistische Schulungsumgebungen, die sich leicht von anderen Netzwerken wie einem Unternehmens-LAN oder dem Internet insgesamt abgrenzen lassen. Diese Umgebungen bieten einen sicheren Raum zum Experimentieren und Testen verschiedener Cybersicherheits-Tools und -Funktionen. Die Zielinfrastrukturen im Cyberbereich spiegeln die tatsächlichen Server, Firewalls, Router, Speichergeräte und PCs wider. Dadurch können Benutzer reale Cybersicherheitstools wie Penetrationsprüfungen, Warnsysteme gegen Angriffe von außen und digitale Forensik-Tools bereitstellen. Die Teilnehmer können auch gefahrlos üben, wie sie sich gegen bestimmte Cyberbedrohungen wie Malware und Ransomware schützen können.

Das NIST Cybersecurity Framework, das vom National Institute of Standards and Technology (NIST) entwickelt wurde, wird häufig in Cyberbereichen eingesetzt. Das NIST-Framework ist ein Leitfaden, das auf fünf Kernfunktionen basiert – Identifizieren, Schützen, Erkennen, Reagieren und Wiederherstellen – und einen strukturierten Ansatz für die Cybersicherheitsstrategie und das Risikomanagement bietet. Durch die Einbeziehung des NIST-Frameworks in Cyber-Range-Übungen können Unternehmen ihre Schulungen an Branchenstandards und Best Practices ausrichten. So sammeln die Teilnehmer praktische Erfahrungen in der realen Welt und den Sicherheitsstatus des Unternehmens wird verbessert.

Eine Cyber-Range verfügt oft über ein Lernmanagementsystem (LMS), mit dem der Unterricht organisiert und der Fortschritt und die Leistung der Lernenden verfolgt werden können. Die Ausbilder nutzen das LMS, um den Lehrplan zu definieren und die Kommunikation, die Aufgaben und die Bewertungen zu erleichtern. Durch die Kombination von fortschrittlicher Technologie mit gezielten Lern- und Testmöglichkeiten bereiten Cyber-Ranges Cybersicherheitsexperten auf die Bewältigung sich wandelnder Herausforderungen vor.

Es gibt 4 gängige Arten von Cyber-Ranges: