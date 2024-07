Was ist Blue Teaming?

Die Funktionsweise eines blauen Teams lässt sich am besten anhand einer Fußballmannschafts-Analogie beschreiben. Das blaue Team, das sich aus den Cybersicherheitsexperten Ihres Unternehmens zusammensetzt, ist die Verteidigungslinie für Ihr Unternehmen gegen alle potenziellen Bedrohungen, wie Phishing-Angriffe und verdächtige Aktivitäten. Einer der ersten Schritte in der Arbeit des blauen Teams, der so genannten Verteidigungslinie, besteht darin, die Sicherheitsstrategie des Unternehmens zu verstehen und die erforderlichen Daten zu sammeln, um einen Verteidigungsplan gegen reale Angriffe zu erstellen.

Vor dem Verteidigungsplan erfassen blaue Teams alle Informationen darüber, welche Bereiche Schutz benötigen und führen eine Risikobewertung durch. Während dieser Testphase identifiziert das blaue Team kritische Assets und stellt die Wichtigkeit jedes einzelnen fest, führt DNS-Audits durch und erfasst Proben des Netzwerkverkehrs. Sobald diese Assets identifiziert wurden, kann eine Risikobewertung durchgeführt werden, um Bedrohungen für jedes Asset zu identifizieren, und festzustellen, wo es möglicherweise sichtbare Schwachstellen oder Konfigurationsprobleme gibt. Das ist wie in einer Fußballmannschaft, wenn Trainer und Spieler vergangene Spiele besprechen, was gut gelaufen ist und was schief gelaufen ist.



Sobald die Bewertung abgeschlossen ist, ergreift das blaue Team Sicherheitsmaßnahmen, wie z. B. die weitere Schulung der Mitarbeiter zu den Sicherheitsverfahren und die Verschärfung der Kennwortregeln. Im Fußball bedeutet dies, neue Spielzüge zu entwickeln und zu testen, wie gut sie funktionieren. Nachdem der Verteidigungsplan erstellt wurde, besteht die Aufgabe des blauen Teams darin, Überwachungstools einzuführen, die Anzeichen eines Eindringens erkennen, Warnungen untersuchen und auf ungewöhnliche Aktivitäten reagieren können.