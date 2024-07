Was ist offensive Sicherheit?

Offensive Sicherheitsoperationen werden oft von ethischen Hackern durchgeführt – Cybersicherheitsexperten, die ihre Hacking-Fähigkeiten einsetzen, um IT-Systemfehler zu finden und zu korrigieren. Ethische Hacker führen simulierte Einbrüche mit Genehmigung durch, im Gegensatz zu echten Cyberkriminellen, die in Systeme eindringen, um vertrauliche Daten zu stehlen oder Malware einzuschleusen. Sie stoppen, kurz bevor sie echten Schaden anrichten, und nutzen die Erkenntnisse aus ihren gefälschten Angriffen, um Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Abwehr zu unterstützen.

In der Vergangenheit wurde mit offensiver Sicherheit auch eine Strategie zur Frustration potenzieller Angreifer bezeichnet, beispielsweise indem Bedrohungsakteure in Dead-End-Directories gelockt werden. Diese antagonistischen Methoden sind in der heutigen Informationssicherheit weniger verbreitet.