Bei der Sicherheit geht es letztendlich darum, Bedrohungen zu finden, zu beherrschen und zu verhindern, sowohl jetzt als auch in Zukunft. Aber für ein Sicherheitsteam wie das von MLSE, so Carayanis, ist die Effizienz – wie und wo die Zeit zur Erreichung dieses Ziels eingesetzt wird – eine Voraussetzung für den Erfolg. „Ohne eine Möglichkeit zur Triage im Vorfeld verbrachten wir jeden Tag drei bis vier Stunden mit der Untersuchung von Warnmeldungen, die sich letztlich als unbedeutend herausstellten“, erklärt Carayanis. „Mit unseren maßgeschneiderten Playbooks konnten wir das Rauschen aus der Gleichung eliminieren. Und so haben wir mehr Zeit, uns auf die Planung und die Festlegung von Richtlinien zu konzentrieren.“

Für Carayanis, die vor ihrem Wechsel in die Sport- und Unterhaltungsbranche lange Zeit im Bereich der Bankensicherheit tätig war, hat das Hinzufügen von Sicherheitsdienstleistungen zur Erkennung von Bedrohungen einen großen Beitrag zu ihrer persönlichen Vision eines strukturierteren Ansatzes für die Cybersicherheitspraktiken von MLSE geleistet. „Mit der Zeit hat sich unsere Beziehung zu IBM zu einer echten Partnerschaft entwickelt“, sagt sie. „So konnten wir unsere Sicherheitsmaßnahmen weiterentwickeln, die angesichts der zunehmenden digitalen und KI-gestützten Erlebnisse für unsere Fans immer wichtiger werden.“



Für MLSE nehmen die Konturen dieser digitalen Zukunft schnell Gestalt an. So ist das Unternehmen Ende 2022 eine Partnerschaft mit IBM eingegangen, die darauf abzielt, digitale Fan-Erlebnisse der nächsten Generation durch technologische Beratungsdienste zu entwickeln. Für Humza Teherany, Chief Technology and Digital Officer, stärkt die neue Partnerschaft die Position von MLSE in einer sich wandelnden Sport- und Unterhaltungslandschaft weiter. „IBM ist eines der wenigen Unternehmen, die sowohl im Bereich des digitalen Fanerlebnisses als auch der Cybersicherheit über das nötige Know-how verfügen, um die Sicherheit und Verlässlichkeit für unsere Fans zu gewährleisten“, sagt er. „Während wir unsere langjährige Partnerschaft ausbauen, können wir durch die Nutzung der Sicherheitsservices von IBM dazu beitragen, unsere Verpflichtungen zu erfüllen und den besten Schutz für unsere digital aktiven Sport- und Unterhaltungsfans zu gewährleisten“.



Wie Carayanis feststellt, sind das Timing und die komprimierte, ereignisgesteuerte Natur von Sicherheitsvorfällen eine Herausforderung. Aber die Art und Weise, wie sie und ihre Kollegen mit dem IBM-Sicherheitsteam interagieren, lässt das nicht vermuten. Sie erklärt: „IBM war wirklich großartig im Umgang mit der Einzigartigkeit unseres Unternehmens. Die Bereitschaft des IBM-Teams, auf unsere Bedürfnisse einzugehen, zeigt, wie wertvoll es ist, IBM als Sicherheitspartner zu haben.“