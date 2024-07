Cargills Bank Ltd. (link resides outside of ibm.com) ist eine lizenzierte Handelsbank mit Sitz in Sri Lanka. Cargills ist eine Marke, die den Sri Lankern seit 174 Jahren treu dient und auf einem Fundament von Werten und Ethik aufgebaut ist. Getreu diesem Erbe und dem Ethos Banking on the Human Spirit" bringt die Cargills Bank das Bankgeschäft zu den Massen, indem sie mit Angeboten wie dem Cargills Bargeld-Sparkonto, das in über 340 Cargills Food City-Filialen erhältlich ist, und der Cargills Bank Debitkarte integrativ und zugänglich ist.