Atea Sverige AB

In Schweden haben die verschärften Cybersicherheitsgesetze dazu geführt, dass Organisationen des öffentlichen Sektors Schwierigkeiten haben, ihr IT-Sicherheitsprofil zu verbessern. Atea, ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, nutzte die IBM® QRadar® Security Information and Event Management (SIEM)-Plattform, um SOC-Lösungen (Security Operations Center) zu entwickeln, die innerhalb von weniger als sechs Monaten implementiert und angepasst werden können, was die Wertschöpfungszeit um mehr als ein Jahr verkürzt.