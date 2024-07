Mit einer Landfläche von über 10.600 Hektar konzentriert sich Novaland (Link liegt außerhalb von ibm.com) auf die Entwicklung von drei Hauptproduktlinien: Wohnimmobilien, Gastgewerbeimmobilien und Industrieimmobilien. In den 30 Jahren seines Bestehens und seiner Entwicklung hat Novaland ein Portfolio von mehr als 50 Projekten mit trendangebenden Projekten und Produkten in den Bereichen Wohnimmobilien und große Gastgewerbeimmobilien entwickelt. Novaland ist eines der 30 größten börsennotierten Unternehmen nach Marktkapitalisierung im HOSE (VN30-Index) und verfügt auch über an der Singapore Stock Exchange (SGX) notierte internationale Wandelanleihen.