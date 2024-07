CarbonHelix (link resides outside of ibm.com) wurde 2015 von zwei erfahrenen Sicherheitsexperten gegründet und ist ein Serviceanbieter für Security Operations Center (SOC) mit Sitz in Cheyenne, Wyoming. Im Rahmen seines Engagements für den Aufbau von Fachwissen in einem einzigen SIEM-Angebot (Security Information and Event Management) bietet CarbonHelix IBM QRadar-Lösungen für Kunden jeder Größe und in einer Vielzahl von Branchen an.