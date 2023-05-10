Was ist ein Intrusion-Prevention-System (IPS)?

IPS-Lösungen haben sich aus Warnsystemen gegen Angriffe von außen (Intrusion Detection Systems; IDS) entwickelt, die Sicherheitsbedrohungen erkennen und dem Sicherheitsteam melden. Ein IPS verfügt über die gleichen Funktionen zum Erkennen von Bedrohungen und Erstellen von Berichten wie ein IDS sowie über automatisierte Funktionen zum Vorbeugen von Sicherheitsbedrohungen, weshalb es manchmal als „Intrusion Detection and Prevention System“ (IDPS) bezeichnet wird.

Da ein IPS bösartigen Datenverkehr direkt blockieren kann, entlastet es Sicherheitsteams und Security Operations Centers (SOC) und ermöglicht es ihnen, sich auf komplexere Sicherheitsbedrohungen zu konzentrieren. IPS können zur Durchsetzung von Netzsicherheitsrichtlinien beitragen, indem sie nicht autorisierte Aktionen legitimer Benutzer blockieren, und sie können die Einhaltung von Compliance-Vorschriften unterstützen. Ein IPS erfüllt zum Beispiel die Anforderung des Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) an Maßnahmen zur Erkennung von Angriffen von außen.