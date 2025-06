Digitale Zertifikate können Überprüfungsprozesse in einer Vielzahl von Situationen erleichtern, z. B. in Unternehmen, im Kundenservice und in Rechtssystemen.

Mit Ausweisen in einer Smartphone-App kann eine Person beispielsweise ihre Identität an Flughäfen, bei Verkehrskontrollen oder beim Kauf von Getränken nachweisen. Der Staat New York hat in Zusammenarbeit mit der US-Transportsicherheitsbehörde (TSA) eine solche digitale Identitäts-App eingeführt.1

Im Finanzsektor können digitale Zertifikate bzw. Berechtigungsnachweise die Identitätsüberprüfung für Aktivitäten wie Geldtransfers und Account-Management stärken und rationalisieren. Fälschungssichere Zertifikate können sowohl bequemer als auch zuverlässiger sein als Passwörter oder andere Authentifizierungsfaktoren, die gefälscht oder gestohlen werden können.

In der Regierung ermöglichen digitale Zertifikate den Bürgern, sich zu verifizieren, damit sie Vorteile einziehen und Steuern einreichen können. Regierungen können darauf vertrauen, dass diese Bürger die sind, für die sie sich ausgeben, bevor sie Informationen veröffentlichen oder Dienstleistungen anbieten.