Digitale Zugangsdaten, bereitgestellt von IBM, ermöglichen es Unternehmen, physische Identitäten wie beispielsweise Treiber-Lizenzen in sichere digitale Formate zu modernisieren, die in einer digitalen Geldbörse gespeichert sind. Die Funktion vereinfacht die Erstellung und den Zugriff auf Konten und schafft so ein nahtloses Erlebnis für die Benutzer. Digitale Zugangsdaten schützen persönliche Informationen mit eingebetteter kryptografischer und risikobasierter Echtzeitauthentifizierung, die auf dem Verhalten sowie den biometrischen Daten der Person basiert.