Ihre Belegschaft benötigt einen schnellen, zuverlässigen und sicheren Zugriff auf alle Anwendungen und Systeme. Die IAM-Lösung IBM Verify Workforce bietet nahtlose Integration, Skalierbarkeit und Einhaltung aller Vorschriften bei gleichzeitigem Schutz Ihrer Identitäten. Sie können Ihren Mitarbeitern eine reibungslose Arbeitserfahrung gewährleisten und damit die Sicherheit, Zufriedenheit und Produktivität steigern.

In der sich schnell entwickelnden digitalen Geschäftswelt von heute ist Identitätssicherheit wichtiger denn je. Der Threat-Intelligence Index Report 2024 verzeichnete einen Anstieg der bei Angriffen verwendeten gültigen Identitäten um 71 %, was die Identität zum wichtigsten Angriffsvektor macht.

Unsere Lösung verhindert:

– identitätsbasierte Angriffe mit komplettem

– Sicherheitsstatus-Management in Echtzeit

– Bedrohungserkennung und -reaktion durch KI

– Biometrie und Verhaltensauthentifizierung im Kontext.



IBM Verify Workforce schützt sensible Daten und ermöglicht Ihnen eine einfache Verwaltung des Benutzerzugriffs im großen Maßstab.