Was ist Smishing (SMS-Phishing)?

Smishing ist eine immer beliebter werdende Form von Cyberkriminalität. Laut Proofpoint-Bericht „State of the Phish 2024“ waren 75 % der Unternehmen im Jahr 2023 von Smishing-Angriffen betroffen.1

Zum Anstieg der Smishing-Vorfälle haben mehrere Faktoren beigetragen. Zum einen wissen die Hacker hinter diesen Angriffen – manchmal auch „Smisher“ genannt –, dass die Opfer eher auf Links in Textnachrichten als auf andere Links klicken. Gleichzeitig haben Fortschritte bei den Spamfiltern für andere Kommunikationsmethoden dafür gesorgt, dass andere Formen von Phishing wie E-Mails und Telefonanrufe nicht mehr so leicht ihr Ziel erreichen. Der Spam-Ordner ist schon seit langer Zeit ein fester Bestandteil jedes E-Mail-Postfachs, und auch Telefonanrufe von verdächtigen Nummern werden heute auf vielen Smartphones direkt als möglicher Spam gekennzeichnet. Derartige Warnungen werden zwar auf einigen Geräten – aber eben nicht auf allen – auch für SMS angezeigt, allerdings entgehen diesem Feature dennoch regelmäßig Smishing-Nachrichten.



Die Zunahme von Bring Your Own Device (BYOD) und Remote-Arbeitsplätzen hat ebenfalls dazu geführt, dass immer mehr Menschen ihre Mobilgeräte bei der Arbeit einsetzen, was es Cyberkriminellen erleichtert, über die Mobiltelefone der Mitarbeiter auf Unternehmensnetzwerke zuzugreifen.