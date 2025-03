Was ist KI-Sicherheit?

Unternehmen, die in der KI-Entwicklung führend sind, etwa IBM, OpenAI, Google DeepMind, Microsoft und Anthropic, stehen an der Spitze der Bemühungen um KI-Sicherheit. Sie investieren in dedizierte KI-Sicherheitsteams, legen ethische Richtlinien fest und halten sich an die Prinzipien der verantwortungsvollen KI, um schädliche Ergebnisse zu verhindern.

Einige Unternehmen haben auch Frameworks und Protokolle entwickelt, um Risiken sowohl in der Forschungs- als auch in der Bereitstellungsphase zu bewältigen, z. B. Tools zur Verzerrungserkennung und Systeme, die eine menschliche Aufsicht ermöglichen. Viele arbeiten auch in Branchenkoalitionen zusammen und teilen ihr Wissen, um branchenweite Standards für die KI-Sicherheit festzulegen.