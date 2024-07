Was ist künstliche Superintelligenz?

Fortschritte in der Informatik, Rechenleistung und Algorithmen sind einige der wichtigsten Faktoren, welche die Spekulationen über ASI anheizen. Allerdings reicht die reine Rechenleistung nicht aus. Ein möglicher Weg zum Erfolg liegt in der Nachahmung der komplizierten Funktionsweise des menschlichen Gehirns. Trotz ihrer Grenzen sind menschliche Gehirne unglaublich komplex und zu bemerkenswerter Kreativität, Problemlösung und kritischem Denken fähig. Die KI übertrifft den Menschen zwar in einigen Bereichen, kommt aber immer noch nicht an die menschliche Fähigkeit des Lernens und der Anpassung an neue Situationen heran.

Lernalgorithmen, die sich an der Art und Weise des Lernens im menschlichen Gehirn orientieren, ermöglichen es der KI, ihre Leistung mit der Zeit zu verbessern. Dieses kontinuierliche Lernen ist für das Erreichen von Intelligenz auf menschlichem Niveau entscheidend. Dadurch kann die KI Wissen erwerben und sich ohne explizite Programmierung an neue Situationen anpassen.

Chatbots und generative KI dienen ebenfalls als wertvolle Vorläufer von ASI. Diese Technologien zeigen, dass die KI immer besser in der Lage ist, menschliche Sprache zu verstehen und auf natürliche Weise darauf zu reagieren. Diese Fähigkeit ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu menschlicher Intelligenz, auch wenn sie nicht empfindungsfähig ist.

Eine ASI würde sich im Wesentlichen selbst verbessern, während sie sich entwickelt und lernt. KI-generierte Erfindungen könnten Innovationen wie neue Medikamente, Materialien und Energiequellen hervorbringen. Die nahtlose Integration würde außerdem eine intuitive Interaktion mit der KI über gesprochene natürliche Sprache oder sogar über Gedankenbefehle ermöglichen, was einen Durchbruch in der Mensch-Computer-Interaktion erfordern würde, der einer technologischen Singularität gleichkommt.