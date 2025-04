Unter Narrow AI, einem der drei Typen, die auf Funktionen basieren, gibt es zwei funktionale KI-Kategorien:

1. Reactive Machine AI



Reaktive Maschinen sind KI-Systeme ohne Gedächtnis und darauf ausgelegt, eine ganz bestimmte Aufgabe auszuführen. Da sie sich nicht an frühere Ergebnisse oder Entscheidungen erinnern können, arbeiten sie nur mit den aktuell verfügbaren Daten. Reaktive AI entstammt der statistischen Mathematik und kann riesige Datenmengen analysieren, um scheinbar intelligente Ausgabe zu erzielen.

Beispiele für Reactive Machine AI



IBM Deep Blue: Die Supercomputer-Schach-KI von IBM schlug in den späten 1990er Jahren den Schachgroßmeister Garry Kasparov, indem sie die Figuren auf dem Brett analysierte und das wahrscheinliche Ergebnis jedes Zuges vorhersagte.

Das Netflix Empfehlungssystem: Netflix-Empfehlungen basieren auf Modellen, die Datensätze aus dem Fernsehverhalten verarbeiten, um den Kunden die Inhalte zu zeigen, die ihnen am ehesten gefallen.

2. Limited Memory AI



Im Gegensatz zur Reactive Machine AI kann sich diese Form der KI an vergangene Ereignisse und Ergebnisse erinnern und bestimmte Objekte oder Situationen im Laufe der Zeit überwachen. Limited Memory AI kann Daten aus der Vergangenheit und der Gegenwart nutzen, um eine Entscheidung über die Vorgehensweise zu treffen, die am ehesten zum Erreichen eines gewünschten Ergebnisses beiträgt.

Die Limited Memory AI kann zwar Daten aus der Vergangenheit für einen bestimmten Zeitraum nutzen, aber sie kann diese Daten nicht in einem Archiv speichern, um sie über einen längeren Zeitraum zu nutzen. Da die KI mit begrenztem Speicher im Laufe der Zeit mit mehr Daten trainiert wird, kann sie ihre Leistung verbessern.

Beispiele für Limited Memory AI



Generative KI: Generative KI-Tools wie ChatGPT, Bard und DeepAI verlassen sich auf KI-Funktionen mit begrenztem Speicher, um das nächste Wort, den nächsten Satz oder das nächste visuelle Element innerhalb des generierten Inhalts vorherzusagen.

Virtuelle Assistenten und Chatbots: Siri, Alexa, Google Assistant, Cortana und IBM Watson Assistant kombinieren die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und KI mit begrenztem Speicher, um Fragen und Anfragen zu verstehen, geeignete Aktionen zu ergreifen und Antworten zu verfassen.

Selbstfahrende Autos: Autonome Fahrzeuge nutzen KI mit begrenztem Speicher, um die Welt um sie herum in Echtzeit zu verstehen und fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wann sie beschleunigen, bremsen, abbiegen usw.

3. Theory of Mind AI



Theory of Mind KI ist eine funktionale Klasse von KI, die zur allgemeinen KI gehört. Obwohl sie heute eine nicht realisierte Form der KI ist, würde KI mit der Funktionalität „Theory of Mind“ die Gedanken und Emotionen anderer Entitäten verstehen. Dieses Verständnis kann beeinflussen, wie die KI mit ihren Mitarbeitenden interagiert. Theoretisch könnte die KI dadurch menschenähnliche Beziehungen simulieren.

Da Theory of Mind AI auf menschliche Beweggründe und Argumente schließen kann, würde es seine Interaktionen mit Einzelpersonen auf der Grundlage ihrer einzigartigen emotionalen Bedürfnisse und Absichten anpassen. Theory of Mind AI würde auch in der Lage sein, Kunstwerke und Essays zu verstehen und zu kontextualisieren, was die heutigen generativen KI-Tools nicht können.

Emotionale KI ist eine Theory of Mind AI, die sich derzeit in der Entwicklung befindet. KI-Forscher hoffen, dass sie in der Lage sein wird, Stimmen, Bilder und andere Arten von Daten zu analysieren, um Menschen zu erkennen, zu simulieren, zu überwachen und auf emotionaler Ebene angemessen zu reagieren. Bislang ist Emotionale KI nicht in der Lage, menschliche Gefühle zu verstehen und darauf zu reagieren.

4. Self-Aware AI



Self-Aware AI ist eine Art funktionale KI-Klasse für Anwendungen, die über Super-KI-Funktionen verfügen würden. Wie Theory of Mind AI existiert Self-Aware AI nur in der Theorie. Wenn sie jemals verwirklicht wird, wird sie in der Lage sein, ihre eigenen inneren Zustände und Eigenschaften sowie die menschlichen Gefühle und Gedanken zu verstehen. Sie hätte auch seine eigenen Emotionen, Bedürfnisse und Überzeugungen.

