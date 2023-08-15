Die Einführung der künstlichen Intelligenz (KI) ist bereits Realität. Unternehmen stellen sich nicht mehr die Frage, ob sie KI-Fähigkeiten hinzufügen sollen, sondern wie sie diese sich schnell entwickelnde Technologie einsetzen möchten. Tatsächlich entwickelt sich der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft über kleine, anwendungsspezifische Anwendungen hinaus zu einem Paradigma, das KI in den strategischen Mittelpunkt der Geschäftsabläufe stellt. Durch tiefere Einblicke und die Eliminierung sich wiederholender Aufgaben haben Mitarbeiter mehr Zeit, sich auf typisch menschliche Aufgaben zu konzentrieren, wie die Zusammenarbeit an Projekten, die Entwicklung innovativer Lösungen und die Schaffung besserer Erfahrungen.
Dieser Fortschritt ist nicht ohne Herausforderungen. Während 42 % der Unternehmen angeben, sich mit KI-Technologie zu befassen, ist die Ausfallrate hoch: Im Durchschnitt schaffen es 54 % der KI-Projekte von der Pilotphase bis zur Produktion. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen ist eine Umstellung vieler Prozesse und Modelle erforderlich, die Unternehmen heute verwenden: Änderungen in der IT-Architektur, in der Datenverwaltung und in der Unternehmenskultur. Im Folgenden werden einige Beispiele aufgeführt, wie Unternehmen heute diesen Wandel vollziehen und die Vorteile der KI auf praktische und ethisch vertretbare Weise nutzen.
Künstliche Intelligenz in Unternehmen nutzt Daten aus dem gesamten Unternehmen sowie aus externen Quellen, um Erkenntnisse zu gewinnen und durch die Entwicklung von KI-Modellen neue Geschäftsprozesse zu entwickeln. Diese Modelle zielen darauf ab, Routinearbeiten und komplexe, zeitaufwändige Aufgaben zu reduzieren und Unternehmen dabei zu unterstützen, strategische Veränderungen in ihrer Geschäftsabwicklung vorzunehmen, um die Effizienz zu steigern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Eine häufig verwendete Redewendung im Zusammenhang mit KI lautet, dass künstliche Intelligenz nur so gut ist wie die Datenbasis, auf der sie basiert. Daher muss ein gut aufgebautes KI-Programm für Unternehmen auch über ein solides Data Governance Framework verfügen. Es stellt sicher, dass die Daten und KI-Modelle nicht nur genau sind und qualitativ hochwertigere Ergebnisse liefern, sondern auch, dass die Daten auf sichere und ethisch vertretbare Weise verwendet werden.
Heute kommt man kaum noch um Gespräche über künstliche Intelligenz in der Geschäftswelt herum. Ob im Gesundheitswesen, im Einzelhandel, im Finanzdienstleistungssektor oder in der Fertigungsindustrie – unabhängig von der Branche möchten Führungskräfte wissen, wie sie durch die Nutzung von Daten einen Wettbewerbsvorteil erzielen und die Herausforderungen bewältigen können, denen sie nach der COVID-Pandemie täglich gegenüberstehen.
Ein Großteil der Diskussion hat sich auf die Fähigkeiten generativer KI konzentriert – und das aus gutem Grund. Obwohl diese bahnbrechende KI-Technologie im Mittelpunkt des Medieninteresses steht, vermittelt sie nur einen Teil der Geschichte. Bei genauerer Betrachtung fordert uns das Potenzial von KI-Systemen dazu heraus, über diese Tools hinauszudenken und in größeren Dimensionen zu denken: Wie kann der Einsatz von KI- und maschinellen Lernmodellen übergeordnete strategische Geschäftsziele voranbringen?
Künstliche Intelligenz in der Wirtschaft treibt bereits betriebliche Veränderungen voran, insbesondere in Bezug auf den Umgang von Unternehmen mit Datenanalyse und der Erkennung von Cybersicherheitsbedrohungen. KI wird in wichtigen Workflows wie der Personalbeschaffung und -bindung, dem Kundenservice und der Anwendungsmodernisierung eingesetzt, insbesondere in Kombination mit anderen Technologien wie virtuellen Agenten oder Chatbots.
Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz unterstützen Unternehmen auch bei der Automatisierung und Optimierung der Personalbeschaffung und beruflichen Weiterbildung, bei DevOps und Cloud Management sowie bei der biotechnologischen Forschung und Fertigung. Im Zuge dieser betrieblichen Veränderungen werden Unternehmen zunehmend dazu übergehen, künstliche Intelligenz nicht mehr nur zur Unterstützung bestehender Geschäftsprozesse einzusetzen, sondern auch zur Automatisierung neuer Prozesse, zur Reduzierung menschlicher Fehler und zur Gewinnung tieferer Erkenntnisse. Dieser Ansatz ist als „KI an erster Stelle“ oder „KI+“ bekannt.
Wie sieht die Entwicklung eines Prozesses mit einem „KI+”-Ansatz aus? Wie alle systemischen Veränderungen handelt es sich um einen schrittweisen Prozess – eine Leiter zur KI –, der es Unternehmen ermöglicht, eine klare Geschäftsstrategie zu entwickeln und KI-Fähigkeiten auf durchdachte, vollständig integrierte Weise in drei klaren Schritten aufzubauen.
Der erste Schritt in Richtung „KI+“ ist die Modernisierung Ihrer Daten in einer hybriden Multicloud-Umgebung. KI-Funktionen erfordern eine hochgradig elastische Infrastruktur, um verschiedene Funktionen und Workflows in einer Team-Plattform zusammenzuführen. Eine hybride Multicloud-Umgebung bietet Ihnen genau das und ermöglicht Ihnen so Auswahl und Flexibilität in Ihrem gesamten Unternehmen.
Die Erstellung von Foundation Models beginnt mit sauberen Daten. Dazu gehört die Entwicklung eines Prozesses zur Integration, Bereinigung und Katalogisierung des gesamten Lebenszyklus Ihrer KI-Daten. Auf diese Weise kann Ihr Unternehmen mit Vertrauen und Transparenz skalieren.
Eine angemessene Data Governance unterstützt Unternehmen dabei, Vertrauen und Transparenz aufzubauen, wodurch die Erkennung von Verzerrungen und die Entscheidungsfindung verbessert werden. Wenn Daten zugänglich, vertrauenswürdig und genau sind, können Unternehmen KI auch besser im gesamten Unternehmen implementieren.
Foundation Models sind KI-Modelle, die mit Algorithmen des maschinellen Lernens auf einer breiten Palette unbeschrifteter Daten trainiert wurden und mit minimaler Feinabstimmung für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden können. Das Modell kann Informationen, die es über eine Situation gelernt hat, mithilfe von selbstüberwachtem Lernen und Transferlernen auf eine andere Situation anwenden. ChatGPT basiert beispielsweise auf dem von OpenAI entwickelten Foundation Model GPT-3.5 und GPT-4.
Gut entwickelte Foundation Models bieten erhebliche Vorteile. Der Einsatz von KI kann Unternehmen unzählige Stunden bei der Entwicklung eigener Modelle einsparen. Diese zeitsparenden Vorteile sind es, die viele Unternehmen zu einer breiteren Einführung veranlassen. IBM geht davon aus, dass in zwei Jahren etwa ein Drittel der KI in Unternehmensumgebungen auf Foundation Models basieren wird.
Aus Kostensicht erfordern Foundation Models erhebliche Vorabinvestitionen. Allerdings ermöglichen sie Unternehmen Einsparungen bei den anfänglichen Kosten für die Modellerstellung, da sie leicht auf andere Anwendungen skaliert werden können, wodurch sie einen höheren ROI und eine schnellere Markteinführung für KI-Investitionen bieten.
Zu diesem Zweck entwickelt IBM eine Reihe von fachspezifischen Foundation Models, die über Modelle zum Erlernen natürlicher Sprache hinausgehen und mit verschiedenen Typen von Geschäftsdaten trainiert werden, darunter Code, Zeitreihendaten, tabellarische Daten, Geodaten, semistrukturierte Daten und Daten mit gemischter Modalität, wie beispielsweise Text in Kombination mit Bildern. Das erste dieser Modelle, Slate, wurde kürzlich veröffentlicht.
Um ein wirklich effektives KI-Programm für Ihr Unternehmen zu starten, benötigen Sie saubere, hochwertige Datensätze und eine angemessene Datenarchitektur für deren Speicherung und Zugriff. Die digitale Transformation Ihres Unternehmens muss so weit fortgeschritten sein, dass Daten an den erforderlichen Berührungspunkten im gesamten Unternehmen erfasst werden und für alle Personen, die Datenanalysen durchführen, zugänglich sind.
Der Aufbau eines effektiven hybriden Multicloud-Modells ist unerlässlich, damit KI die enormen Datenmengen verwalten kann, die gespeichert, verarbeitet und analysiert werden müssen. Moderne Datenarchitekturen verwenden häufig einen Data-Fabric-Architekturansatz, der den Datenzugriff vereinfacht und die Selbstbedienung bei der Datennutzung erleichtert. Durch die Einführung einer Data-Fabric-Architektur entsteht außerdem eine KI-fähige, komponierbare Architektur, die konsistente Funktionen über Hybrid Cloud-Umgebungen hinweg bietet.
Die Bedeutung der Genauigkeit und der ethischen Nutzung von Daten macht Data Governance zu einem wichtigen Bestandteil der KI-Strategie jedes Unternehmens. Dazu gehören die Einführung von Governance-Tools und die Integration von Governance in Workflows, um konsistente Standards aufrechtzuerhalten. Eine Datenverwaltungsplattform ermöglicht es Unternehmen außerdem, die zur Erstellung oder Feinabstimmung von Modellen verwendeten Daten ordnungsgemäß zu dokumentieren. Dadurch erhalten Benutzer Erkenntnisse in Bezug auf die Daten, die zur Gestaltung der Ergebnisse verwendet wurden, und die Aufsichtsbehörden erhalten die Informationen, die sie zur Gewährleistung von Sicherheit und Datenschutz benötigen.
Unternehmen, die KI frühzeitig einsetzen, um damit effektiv und ethisch vertretbar ihren Umsatz zu steigern und ihre Betriebsabläufe zu verbessern, werden einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen haben, die es versäumen, KI vollständig in ihre Prozesse zu integrieren. Bei der Entwicklung Ihrer auf KI basierenden Strategie sollten Sie einige wichtige Aspekte berücksichtigen:
Der erste Schritt bei der Integration von KI in Ihr Unternehmen besteht darin, zu ermitteln, inwiefern verschiedene KI-Plattformen und KI-Typen mit den wichtigsten Zielen übereinstimmen. Unternehmen sollten nicht nur darüber diskutieren, wie KI zur Erreichung dieser Ziele eingesetzt werden soll, sondern auch über die gewünschten Ergebnisse.
Beispielsweise eröffnen Daten Möglichkeiten für eine personalisiertere Customer Experience und damit einen Wettbewerbsvorteil. Unternehmen können automatisierte Workflows für den Kundenservice mit maßgeschneiderten KI-Modellen erstellen, die auf Kundendaten basieren. Authentischere Chatbot-Interaktionen, Produktempfehlungen, personalisierte Inhalte und andere KI-Funktionen haben das Potenzial, Kunden mehr von dem zu bieten, was sie wünschen. Darüber hinaus können tiefere Erkenntnisse in Markt- und Verbrauchertrends Teams bei der Entwicklung neuer Produkte unterstützen.
Um die Customer Experience und die betriebliche Effizienz zu verbessern, sollten Sie sich darauf konzentrieren, wie KI wichtige Workflows und Systeme wie Kundenservice, Lieferkettenmanagement und Cybersicherheit optimieren kann.
Eines der Schlüsselelemente der Datendemokratisierung ist das Konzept von Daten als Produkt. Ihre Unternehmensdaten sind über lokale Rechenzentren, Mainframe, Private Cloud, Public Cloud und Edge-Infrastrukturen verteilt. Um Ihre KI-Bemühungen erfolgreich zu skalieren, müssen Sie Ihr Datenprodukt erfolgreich einsetzen.
Eine Hybrid Cloud-Architektur ermöglicht es Ihnen, Daten aus unterschiedlichen Quellen nahtlos zu nutzen und effektiv im gesamten Unternehmen zu skalieren. Sobald Sie einen Überblick über alle Ihre Daten und deren Speicherorte haben, entscheiden Sie, welche Daten am wichtigsten sind und welche den größten Wettbewerbsvorteil bieten.
Mit der rasanten Beschleunigung der KI-Technologie haben viele begonnen, Fragen zu Ethik, Datenschutz und Voreingenommenheit zu stellen. Um sicherzustellen, dass KI-Lösungen genau, fair und transparent sind und die Privatsphäre der Kunden schützen, müssen Unternehmen über gut strukturierte Datenverwaltung- und KI-Lebenszyklus-Systeme verfügen.
Die Vorschriften zum Schutz der Verbraucher werden ständig erweitert. Im Juli 2023 schlug die EU-Kommission neue Standards der DSGVO sowie eine Datenrichtlinie vor, die im September in Kraft treten soll. Ohne angemessene Governance und Transparenz riskieren Unternehmen Reputationsschäden, wirtschaftliche Verluste und Verstöße gegen Vorschriften.
Unabhängig davon, ob KI-Technologie für Chatbots oder zum Schreiben von Code eingesetzt wird, gibt es unzählige Möglichkeiten, wie Deep Learning, generative KI, Verarbeitung natürlicher Sprache und andere KI-Tools zur Optimierung von Geschäftsabläufen und Customer Experience bereitgestellt werden können. Nachfolgend einige Beispiele für die geschäftliche Anwendung künstlicher Intelligenz:
Unternehmen setzen KI für die Modernisierung von Anwendungen und den IT-Betrieb ein, indem sie KI zum Einsatz bringen, um die Codierung zu automatisieren, zu bereitstellen und zu skalieren. Beispielsweise ermöglicht Project Wisdom Entwicklern, die Red Hat Ansible verwenden, die Eingabe eines Codierungsbefehls als einfachen englischen Satz über eine natürliche Sprachschnittstelle, woraufhin automatisch generierter Code ausgegeben wird. Das Projekt ist das Ergebnis einer IBM-Initiative namens „AI for Code“ und der Veröffentlichung von IBM Project CodeNet, dem größten Datensatz seiner Art, der darauf abzielt, KI das Codieren beizubringen.
KI ist effektiv, um personalisierte Erlebnisse in großem Maßstab durch Chatbots, digitale Assistenten und andere Kundenschnittstellen zu schaffen. McDonald's, die weltweit größte Restaurantkette, entwickelt eine KI-Lösung für die Kundenbetreuung mit IBM Watson und Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um die Entwicklung ihrer Technologie für die automatisierte Bestellannahme (AOT) zu beschleunigen. Dies hilft nicht nur bei der Skalierung der AOT-Technologie auf verschiedene Märkte, sondern auch bei der Integration zusätzlicher Sprachen, Dialekte und Menüvarianten.
Als IBM watsonx Orchestrate im Rahmen eines Pilotprogramms für IBM Consulting in Nordamerika implementierte, konnte das Unternehmen in einem Quartal 12.000 Stunden an manuellen Aufgaben zur Beurteilungsbewertung einsparen und einen Prozess, der zuvor 10 Wochen dauerte, auf fünf Wochen verkürzen. Das Pilotprojekt erleichterte es auch, wichtige Erkenntnisse im Bereich Personalwesen zu gewinnen. Mithilfe seines Digital-Worker-Tools HiRo hat das HR-Team von IBM nun einen besseren Überblick über jeden für eine Beförderung in Frage kommenden Mitarbeiter und kann schneller beurteilen, ob wichtige Benchmarks erreicht wurden.
Künstliche Intelligenz in der Wirtschaft kann eine Vielzahl von Geschäftsprozessen und -bereichen verbessern, insbesondere wenn das Unternehmen einen AI-First-Ansatz verfolgt.
In den nächsten fünf Jahren werden Unternehmen wahrscheinlich KI-Programme schneller skalieren, indem sie sich auf Bereiche konzentrieren, in denen KI in letzter Zeit Fortschritte erzielt hat, wie beispielsweise digitale Arbeit, IT-Automatisierung, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Anwendungsmodernisierung.
Letztendlich hängt der Erfolg neuer Technologien im Bereich der KI von der Qualität der Daten, der Datenverwaltungsarchitektur, neuen Foundation Models und einer guten Governance ab. Mit diesen Elementen – und mit geschäftsorientierten, praktischen Zielen – können Unternehmen das Potenzial der KI optimal ausschöpfen.
