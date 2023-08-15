Foundation Models sind KI-Modelle, die mit Algorithmen des maschinellen Lernens auf einer breiten Palette unbeschrifteter Daten trainiert wurden und mit minimaler Feinabstimmung für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden können. Das Modell kann Informationen, die es über eine Situation gelernt hat, mithilfe von selbstüberwachtem Lernen und Transferlernen auf eine andere Situation anwenden. ChatGPT basiert beispielsweise auf dem von OpenAI entwickelten Foundation Model GPT-3.5 und GPT-4.

Gut entwickelte Foundation Models bieten erhebliche Vorteile. Der Einsatz von KI kann Unternehmen unzählige Stunden bei der Entwicklung eigener Modelle einsparen. Diese zeitsparenden Vorteile sind es, die viele Unternehmen zu einer breiteren Einführung veranlassen. IBM geht davon aus, dass in zwei Jahren etwa ein Drittel der KI in Unternehmensumgebungen auf Foundation Models basieren wird.

Aus Kostensicht erfordern Foundation Models erhebliche Vorabinvestitionen. Allerdings ermöglichen sie Unternehmen Einsparungen bei den anfänglichen Kosten für die Modellerstellung, da sie leicht auf andere Anwendungen skaliert werden können, wodurch sie einen höheren ROI und eine schnellere Markteinführung für KI-Investitionen bieten.

Zu diesem Zweck entwickelt IBM eine Reihe von fachspezifischen Foundation Models, die über Modelle zum Erlernen natürlicher Sprache hinausgehen und mit verschiedenen Typen von Geschäftsdaten trainiert werden, darunter Code, Zeitreihendaten, tabellarische Daten, Geodaten, semistrukturierte Daten und Daten mit gemischter Modalität, wie beispielsweise Text in Kombination mit Bildern. Das erste dieser Modelle, Slate, wurde kürzlich veröffentlicht.

KI beginnt mit Daten

Um ein wirklich effektives KI-Programm für Ihr Unternehmen zu starten, benötigen Sie saubere, hochwertige Datensätze und eine angemessene Datenarchitektur für deren Speicherung und Zugriff. Die digitale Transformation Ihres Unternehmens muss so weit fortgeschritten sein, dass Daten an den erforderlichen Berührungspunkten im gesamten Unternehmen erfasst werden und für alle Personen, die Datenanalysen durchführen, zugänglich sind.

Der Aufbau eines effektiven hybriden Multicloud-Modells ist unerlässlich, damit KI die enormen Datenmengen verwalten kann, die gespeichert, verarbeitet und analysiert werden müssen. Moderne Datenarchitekturen verwenden häufig einen Data-Fabric-Architekturansatz, der den Datenzugriff vereinfacht und die Selbstbedienung bei der Datennutzung erleichtert. Durch die Einführung einer Data-Fabric-Architektur entsteht außerdem eine KI-fähige, komponierbare Architektur, die konsistente Funktionen über Hybrid Cloud-Umgebungen hinweg bietet.

Governance und die Herkunft Ihrer Daten

Die Bedeutung der Genauigkeit und der ethischen Nutzung von Daten macht Data Governance zu einem wichtigen Bestandteil der KI-Strategie jedes Unternehmens. Dazu gehören die Einführung von Governance-Tools und die Integration von Governance in Workflows, um konsistente Standards aufrechtzuerhalten. Eine Datenverwaltungsplattform ermöglicht es Unternehmen außerdem, die zur Erstellung oder Feinabstimmung von Modellen verwendeten Daten ordnungsgemäß zu dokumentieren. Dadurch erhalten Benutzer Erkenntnisse in Bezug auf die Daten, die zur Gestaltung der Ergebnisse verwendet wurden, und die Aufsichtsbehörden erhalten die Informationen, die sie zur Gewährleistung von Sicherheit und Datenschutz benötigen.