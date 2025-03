Was ist starke KI?

Die Begriffe künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Deep Learning werden oft im falschen Kontext verwendet. Diese Begriffe werden häufig mit der Beschreibung starker KI in Verbindung gebracht, daher lohnt es sich, jeden einzelnen Begriff kurz zu definieren:

Künstliche Intelligenz wurde von John McCarthy definiert und ist „die Wissenschaft und Entwicklung der Herstellung intelligenter Maschinen, insbesondere intelligenter Computerprogramme. Sie ist verwandt mit der ähnlichen Aufgabe, Computer zu verwenden, um menschliche Intelligenz zu verstehen, aber KI muss sich nicht auf Methoden beschränken, die biologisch beobachtbar sind.“

Maschinelles Lernen ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Klassische Modelle erfordern mehr menschliches Eingreifen, um Daten in Kategorien zu segmentieren (z. B. durch Funktionslernen).

Deep Learning ist ebenfalls ein Teilbereich des maschinellen Lernens, das versucht, die Vernetzung des menschlichen Gehirns mithilfe von Neural Networks nachzuahmen. Die künstlichen Neural Networks bestehen aus Modellschichten, die Muster in einem bestimmten Datensatz erkennen. Sie nutzen eine große Menge an Trainingsdaten, um genau zu lernen, was in der Folge leistungsfähigere Hardware wie GPUs oder TPUs erfordert. Deep-Learning-Algorithmen werden am stärksten mit KI auf menschlicher Ebene in Verbindung gebracht.

