Was ist Extended Detection and Response (XDR)?

XDR wird in der Regel als cloudbasierte oder Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung genutzt; ein Branchenanalyst, Gartner, definiert XDR als „SaaS-basiert“. Es kann auch die Kerntechnologie sein, die das MDR-Angebot (Managed Detection and Response) eines Anbieters von Cloud- oder Sicherheitslösungen antreibt.

XDR-Sicherheitslösungen können Folgendes integrieren:

Kontinuierliche Datenerfassung



XDR sammelt Protokolldaten und Telemetriedaten von allen integrierten Sicherheitstools und erstellt so eine fortlaufend aktualisierte Aufzeichnung aller Vorgänge in der Infrastruktur - erfolgreiche und erfolglose Anmeldungen, Netzwerkverbindungen und Verkehrsflüsse, E-Mail-Nachrichten und -Anhänge, erstellte und gespeicherte Dateien, Anwendungs- und Geräteprozesse, Konfigurations- und Registrierungsänderungen. XDR sammelt auch spezifische Warnmeldungen, die von den verschiedenen Sicherheitsprodukten generiert werden.

Offene XDR-Lösungen sammeln diese Daten in der Regel über eine offene Anwendungsprogrammierschnittstelle oder API. (Native XDR-Lösungen erfordern möglicherweise ein schlankes Datenerfassungstool oder einen Agenten, der auf Geräten und Anwendungen installiert wird.) Alle gesammelten Daten werden normalisiert und in einer zentralen cloudbasierten Datenbank oder einem Data Lake gespeichert.

Analyse und Erkennung von Bedrohungen in Echtzeit



XDR verwendet fortschrittliche Analysen und Algorithmen des maschinellen Lernens, um Muster, die auf bekannte Bedrohungen oder verdächtige Aktivitäten hindeuten, in Echtzeit zu erkennen, während sie sich entwickeln.

Dazu korreliert XDR Daten und Telemetrie über die verschiedenen Infrastrukturebenen hinweg mit Daten aus Threat-Intelligence Services, die kontinuierlich aktualisierte Informationen zu neuen und jüngsten Cyberbedrohungstaktiken, Vektoren und mehr liefern. Threat-Intelligence-Services können proprietär (vom EDR-Anbieter betrieben), von Drittanbietern oder Community-basiert sein. Die meisten XDR-Lösungen ordnen die Daten auch dem MITRE ATT&CK zu, einer frei zugänglichen globalen Wissensbasis über die Taktiken und Techniken von Hackern bei Cyberbedrohungen.

XDR-Analysen und Algorithmen für maschinelles Lernen können auch eigene Nachforschungen anstellen und Echtzeitdaten mit historischen Daten und etablierten Basisdaten vergleichen, um verdächtige Aktivitäten, abweichendes Endbenutzerverhalten und alles, was auf einen Cybersicherheitsvorfall oder eine Bedrohung hinweisen könnte, zu identifizieren. Außerdem können sie die „Signale“, also die legitimen Bedrohungen, vom „Rauschen“ der Falschmeldungen trennen, sodass sich die Sicherheitsanalysten auf die wirklich wichtigen Vorfälle konzentrieren können. Am wichtigsten ist vielleicht, dass die maschinellen Lernalgorithmen kontinuierlich aus den Daten lernen, um Bedrohungen mit der Zeit immer besser zu erkennen.

XDR fasst wichtige Daten und Analyseergebnisse in einer zentralen Verwaltungskonsole zusammen, die gleichzeitig als Benutzeroberfläche (User Interface, UI) für die Lösung dient. Von der Konsole aus erhalten die Mitglieder des Sicherheitsteams einen vollständigen Überblick über alle Endgeräte und Sicherheitsprobleme im gesamten Unternehmen und können Untersuchungen, Reaktionen auf Bedrohungen und Abhilfemaßnahmen überall in der erweiterten Infrastruktur einleiten.



Automatisierte Erkennungs- und Antwortfunktionen



Automatisierung stellt die schnelle Reaktion in XDR dar. Auf der Grundlage vordefinierter Regeln, die vom Sicherheitsteam festgelegt werden – oder die im Laufe der Zeit von Algorithmen des maschinellen Lernens „gelernt“ werden – ermöglicht XDR automatisierte Reaktionen, die dazu beitragen, die Erkennung und Behebung von Bedrohungen zu beschleunigen, so dass sich die Sicherheitsanalysten verstärkt auf wichtigere Aufgaben konzentrieren können. XDR kann folgende Aufgaben automatisieren:

Sortierung und Priorisierung von Alarmen nach Schweregrad;





Trennen oder Herunterfahren der betroffenen Geräte, Abmelden der Benutzer vom Netzwerk, Anhalten von System-/Anwendungs-/Geräteprozessen und Abschalten von Datenquellen;





Antivirus-/Anti-Malware-Software starten, um andere Endgeräte im Netzwerk auf dieselbe Bedrohung zu scannen;





Auslösen relevanter SOAR-Playbooks zur Reaktion auf Vorfälle (automatisierte Workflows, die mehrere Sicherheitsprodukte als Reaktion auf einen bestimmten Sicherheitsvorfall orchestrieren).

XDR kann auch die Untersuchung und Beseitigung von Bedrohungen automatisieren (siehe nächster Abschnitt). All diese Automatisierung hilft den Sicherheitsteams, schneller auf Vorfälle zu reagieren und den Schaden zu verhindern oder zu minimieren.



Untersuchung und Sanierung von Sicherheitsbedrohungen



Sobald eine Sicherheitsbedrohung isoliert ist, bieten XDR-Plattformen Funktionen, die Sicherheitsanalysten zur weiteren Untersuchung der Bedrohung nutzen können. So helfen forensische Analysen und Rückverfolgungsberichte den Sicherheitsanalysten, die Ursache einer Bedrohung zu ermitteln, die verschiedenen betroffenen Dateien zu identifizieren und die Schwachstelle oder die Schwachstellen zu identifizieren, die der Angreifer ausgenutzt hat, um in das Netzwerk einzudringen, sich Zugang zu Authentifizierungsdaten zu verschaffen oder andere bösartige Aktivitäten durchzuführen.

Anhand dieser Informationen können Analysten Abhilfemaßnahmen koordinieren, um die Bedrohung zu beseitigen. Die Sanierung kann Folgendes umfassen:

Vernichtung bösartiger Dateien und deren Löschung von Endgeräten, Servern und Netzwerkgeräten;





Wiederherstellung beschädigter Geräte- und Anwendungskonfigurationen, Registry-Einstellungen, Daten und Anwendungsdateien;





Anwenden von Updates oder Patches zur Beseitigung von Schwachstellen, die zum Vorfall geführt haben;





Aktualisierung der Erkennungsregeln, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.



Unterstützung bei der Bedrohungsjagd



Die Bedrohungsjagd (auch Cyberthreat Hunting genannt) ist eine proaktive Sicherheitsübung, bei der ein Sicherheitsanalyst das Netzwerk nach noch unbekannten Bedrohungen oder bekannten Bedrohungen durchsucht, die noch nicht von den automatisierten Cybersicherheits-Tools des Unternehmens erkannt oder beseitigt wurden.



Auch hier gilt, dass fortschrittliche Bedrohungen monatelang lauern können, bevor sie entdeckt werden, und sich auf einen groß angelegten Angriff oder eine Sicherheitsverletzung vorbereiten. Eine effektive und rechtzeitige Suche nach Bedrohungen kann die Zeit verkürzen, die benötigt wird, um diese Bedrohungen zu finden und zu beseitigen, was den Schaden durch den Angriff begrenzen oder verhindern kann.

Bedrohungsjäger verwenden eine Vielzahl von Taktiken und Techniken, von denen sich die meisten auf dieselben Datenquellen, Analysen und Automatisierungsfunktionen stützen, die auch XDR für die Erkennung von Bedrohungen, die Reaktion darauf und die Sanierung von Problemen nutzt. Ein Analyst, der auf der Suche nach Bedrohungen ist, könnte zum Beispiel nach einer bestimmten Datei, einer Konfigurationsänderung oder einem anderen Artefakt auf der Grundlage forensischer Analysen oder MITRE ATT&CK-Daten suchen, die die Methoden eines bestimmten Angreifers beschreiben.

Um diese Bemühungen zu unterstützen, stellt XDR seine Analyse- und Automatisierungsfunktionen Sicherheitsanalysten über die Benutzeroberfläche oder programmgesteuert zur Verfügung, so dass diese Ad-hoc-Suchen, Datenabfragen, Korrelationen zu Bedrohungsdaten und andere Untersuchungen durchführen können. Einige XDR-Lösungen enthalten Tools, die speziell für die Bedrohungsjagd entwickelt wurden, wie z. B. einfache Skriptsprachen (zur Automatisierung gängiger Aufgaben) und sogar Tools zur Abfrage natürlicher Sprache.