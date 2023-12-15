Was ist Antivirus der nächsten Generation (Next-generation Antivirus, NGAV)?

Veröffentlicht: 20. Dezember 2023
Mitwirkende: Gregg Lindemulder, Amber Forrest
Antivirus der nächsten Generation oder NGAV (Next-generation Antivirus) ist eine cloudbasierte Technologie, die künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Verhaltensanalysen verwendet, um Endgeräte vor Malware und anderen Arten von Cyber-Bedrohungen zu schützen.
Im Gegensatz zu traditioneller Antivirensoftware, die auf der Grundlage von Signaturen bereits bekannte Bedrohungen identifiziert, kann NGAV unbekannte Malware-Bedrohungen und bösartiges Verhalten nahezu in Echtzeit erkennen, sobald sie auftreten. Auf diese Weise bietet es eine effektivere Methode zur Bekämpfung moderner Bedrohungen wie Ransomware, Scripting-Angriffe, dateilose Malware und Zero-Day-Schwachstellen.
Klassische Antivirenlösungen verwenden eine Datenbank mit Malware-Signaturen und Heuristiken, um Viren in Endgeräten wie Desktop-Computern, Laptops, Tablets und Smartphones zu erkennen. Diese Signaturen sind Zeichenketten in einer Datei, die auf einen Virus hinweisen.
Dieser Ansatz macht die Endgeräte anfällig für potenzielle Bedrohungen, die noch nicht identifiziert und in der Signaturdatenbank katalogisiert wurden. Selbst bei häufigen Signatur-Updates kann eine neue oder unbekannte bösartige Datei unentdeckt bleiben.
Im Gegensatz dazu verwenden Antivirenlösungen der nächsten Generation Verhaltenserkennung, um die mit Cyberangriffen verbundenen Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs) zu identifizieren. Maschinelle Lernalgorithmen überwachen kontinuierlich Ereignisse, Prozesse, Dateien und Anwendungen auf bösartiges Verhalten.
Wenn eine unbekannte Schwachstelle zum ersten Mal bei einem Zero-Day-Angriff anvisiert wird, kann NGAV den Versuch erkennen und blockieren. NGAV kann auch dateilose Angriffe verhindern, z. B. solche, die Windows PowerShell- und Dokumentenmakros ausnutzen, oder Phishing-E-Mails, die Benutzer dazu verleiten, auf Links zu klicken, die dateilose Malware ausführen.
Als cloudbasierte Technologie ist NGAV außerdem schneller, einfacher und kostengünstiger zu implementieren und zu verwalten als herkömmliche Antivirenlösungen. Mit seiner Fähigkeit, Aktivitäten an Endgeräten zu überwachen und sofort auf Vorfälle zu reagieren, kann es viele der Angriffsvektoren blockieren, die Hacker nutzen, um in Systeme einzudringen.
Cloudbasiertes NGAV kann viel schneller, einfacher und mit weniger Ressourcen bereitgestellt, aktualisiert und verwaltet werden als herkömmliche Antivirenlösungen. Es muss keine zusätzliche Hardware oder Software installiert und konfiguriert werden, es müssen keine Signatur-Updates verwaltet werden, und die Leistung der Endgeräte wird kaum beeinträchtigt.
Herkömmliche Antivirenprogramme können nur bekannte Malware-Signaturen erkennen, die zuvor identifiziert und in eine Datenbank eingegeben wurden. NGAV überwacht und analysiert das Endgeräteverhalten nahezu in Echtzeit, um sowohl bekannte als auch unbekannte Bedrohungen wie Zero-Day-Angriffe zu erkennen und zu blockieren.
NGAV gibt Sicherheitsteams die Möglichkeit, sich proaktiv gegen sich schnell entwickelnde und fortschrittliche Bedrohungen zu verteidigen. Mit der Zeit werden maschinelle Lernalgorithmen immer effektiver bei der Unterscheidung zwischen normalem Endgeräteverhalten und solchen, die das Risiko eines Cyberangriffs erhöhen.
Während sich die Funktionen von Anbieter zu Anbieter unterscheiden, bieten die meisten NGAV-Lösungen die folgenden Funktionen:
Obwohl NGAV effektiver als herkömmliche Antivirensoftware ist, ist es nicht unfehlbar. Gelegentlich kann es zu einem falsch positiven Ergebnis kommen oder ein Virus wird nicht erkannt. Cyberkriminelle und Hacker entwickeln und testen immer wieder neue Methoden, um die neuesten Virenschutztechnologien zu umgehen.
Falls ein Endgerät trotz NGAV-Schutz angegriffen wird, verlassen sich Unternehmen häufig auf andere Technologien wie Endpoint Detection and Response (EDR), Unified Endpoint Management (UEM) oder Security Information and Event Management (SIEM). Diese Sicherheitslösungen bieten einen umfassenderen, systemweiten Ansatz zur Prävention und Eindämmung von Cyberbedrohungen über viele verschiedene Endgeräte hinweg.
