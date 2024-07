Ein kryptographischer Hash-Algorithmus erzeugt eine Ausgabezeichenfolge fester Länge (oft als Digest bezeichnet) aus einer Eingabezeichenfolge variabler Länge. Die Eingabe dient als Klartext und der Ausgabe-Hash ist die Chiffre. Für alle praktischen Zwecke gelten die folgenden Aussagen für eine gute Hash-Funktion:

Kollisionsbeständig: Wenn ein Teil der Daten geändert wird, wird ein anderer Hash generiert, der die Datenintegrität gewährleistet.

Wenn ein Teil der Daten geändert wird, wird ein anderer Hash generiert, der die Datenintegrität gewährleistet. Unidirektional: Die Funktion ist irreversibel. Das heißt, angesichts einer Zusammenfassung ist es nicht möglich, die Daten zu finden, die sie erzeugen, und die Datensicherheit zu gewährleisten.

Aus diesen Gründen eignen sich Hash-Algorithmen für effektive Kryptosysteme, da der Hash-Algorithmus die Daten direkt verschlüsselt, ohne dass verschiedene Schlüssel benötigt werden. Im Grunde genommen ist der Klartext sein eigener Schlüssel.

Denken Sie an die Sicherheitslücke in einer Datenbank mit gespeicherten Bankkontopasswörtern. Jeder, der autorisierten oder unbefugten Zugang zu den Computersystemen der Bank hat, könnte potenziell jedes Passwort lesen. Um die Datensicherheit zu gewährleisten, verschlüsseln Banken und andere Unternehmen sensible Informationen wie Passwörter in einen Hash-Wert und speichern nur diesen verschlüsselten Wert in ihrer Datenbank. Ohne das Passwort des Benutzers zu kennen, kann der Hashwert nicht geknackt werden.