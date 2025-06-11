Was ist Verhaltensbiometrie?

Betrüger und Cyberkriminelle zielen zunehmend auf legitime Benutzer ab, indem sie Malware, Phishing und Social Engineering einsetzen, um Anmeldedaten zu erbeuten und Konten für böswillige Zwecke zu übernehmen. Laut dem IBM® Cost of a Data Breach Report sind gestohlene oder kompromittierte Zugangsdaten der häufigste Angriffsvektor bei Datenschutzverletzungen und machen 16 % aller Datenschutzverletzungen aus.

Verhaltensbasierte biometrische Authentifizierungsmethoden können Identitätssicherheits- und Betrugserkennungssysteme über herkömmliche Authentifizierungsmaßnahmen wie Passwörter oder Sicherheitsschlüssel hinaus um eine zusätzliche Sicherheitsebene ergänzen.

Hacker können Passwörter und USB-Sticks stehlen, um die Kontrolle über das Konto eines Benutzers zu erlangen. Um jedoch ein verhaltensbasiertes biometrisches System zu umgehen, ist es erforderlich, das Verhalten eines Benutzers nachzuahmen. Dies erschwert es erheblich, verdächtige Aktivitäten zu verbergen.