Ein Cyberangriff birgt viele Unbekannte und stellt eine komplexe Situation dar. Mit einem soliden Plan und einem Team, das die Kommunikation verwaltet, können Sie problemlos Änderungen entsprechend der jeweiligen Situation vornehmen. Durch effektive Krisenkommunikation kann Ihr Unternehmen einen Cyberangriff erfolgreich bewältigen und aufgrund Ihrer Reaktion und Kommunikation sogar noch mehr Vertrauen bei Ihren Kunden gewinnen.

„Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle Kommunikationspläne, Programme, Assets, Materialien und Beziehungen vorhanden sind, bevor ein Vorfall eintritt“, erklärt Ensign. „Wenn dieser Tag kommt, denn wir alle wissen, dass dieser Tag kommen wird, stehen Ihnen all diese Möglichkeiten zur Verfügung, und Sie können sich tatsächlich so präsentieren, wie Sie es wünschen.“

Die Berater von IBM X-Force Cyber Crisis Management unterstützen Kommunikationsteams bei der Erstellung eines maßgeschneiderten, robusten Krisenkommunikationsplans („Playbook“), der auf die Reaktion auf schwerwiegende Cyberangriffe und die Präferenzen Ihres Unternehmens in bestimmten Szenarien zugeschnitten ist. Das Team kann Ihnen dabei behilflich sein, den Kommunikationsfluss in Ihren Cyber-Krisenplan zu integrieren oder veraltete Pläne zu aktualisieren und sicherzustellen, dass sie den aktuellen Branchenstandards entsprechen. Darüber hinaus können die Berater von X-Force Cyber Crisis Management eine immersive Simulation durchführen, an der Ihr Kommunikationsteam teilnimmt, um im Vorfeld einer potenziellen Cyberkrise Muskelgedächtnis aufzubauen.

Um mehr über unsere Dienstleistungen im Bereich Cyber-Krisenmanagement zu erfahren, klicken Sie bitte hier.

Nachdem wir nun besprochen haben, was in Bezug auf die Kommunikation in einer Krise zu tun ist, lesen Sie die nächste Geschichte in dieser Serie, Krisenkommunikation: Was NICHT zu tun ist.