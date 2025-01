Zusätzlich zur Implementierung mehrschichtiger Sicherheitskontrollen in Ihrer gesamten Netzwerkumgebung müssen Sie für die Datenbanksicherheit die richtigen Kontrollen und Richtlinien für den Zugriff auf die Datenbank selbst festlegen. Dazu gehören:

Administrative Kontrollen zur Steuerung der Installation, Änderung und Konfiguration der Datenbank.





Präventive Kontrollen zur Steuerung von Zugriff, Verschlüsselung, Tokenisierung und Maskierung.





Detektivkontrollen zur Überwachung der Datenbankaktivität und Tools zur Verhinderung von Datenverlust. Diese Lösungen ermöglichen es, ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu melden.

Richtlinien zur Datenbanksicherheit sollten in Ihre allgemeinen Geschäftsziele integriert werden und diese unterstützen, wie z. B. den Schutz von kritischem geistigem Eigentum und Ihre Richtlinien zur Cybersicherheit und Cloud-Sicherheitsrichtlinien. Stellen Sie sicher, dass Sie die Verantwortung für die Aufrechterhaltung und Prüfung der Sicherheitskontrollen in Ihrem Unternehmen festgelegt haben und dass Ihre Richtlinien die Ihres Cloud-Anbieters in Vereinbarungen über die gemeinsame Verantwortung ergänzen. Sicherheitskontrollen, Schulungen und Bildungsprogramme zur Sensibilisierung für Sicherheit sowie Strategien für Penetrationstests und Schwachstellenanalysen sollten alle zur Unterstützung Ihrer formellen Sicherheitsrichtlinien eingeführt werden.