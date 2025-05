Was ist das MITRE ATT&CK Framework?

MITRE ATT&CK unterstützt eine Reihe von Aktivitäten und Technologien, die Unternehmen zur Optimierung ihrer Sicherheitsabläufe und zur Verbesserung ihrer allgemeinen Sicherheitslage einsetzen.

Alert-Triage; Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen. Die Informationen in MITRE ATT&CK sind äußerst wertvoll, um die Flut von sicherheitsrelevanten Alerts, die von Software und Geräten in einem typischen Unternehmensnetz erzeugt werden, durchzugehen und zu priorisieren. Tatsächlich können viele Sicherheitslösungen für Unternehmen – einschließlich SIEM (Security Information and Event Management), UEBA (User and Entity Behavior Analytics), EDR (Endpoint Detection and Response) und XDR (Extended Detection and Response) – Informationen von MITRE ATT&CK aufnehmen und zur Triage von Alerts, zur Anreicherung von Informationen über Cyberbedrohungen aus anderen Quellen, zur Verwendung von Incident-Response-Playbooks oder zur Auslösung von automatisierten Reaktionen auf Sicherheitsbedrohungen verwenden.

Bedrohungsjagd. Eine Bedrohungsjagd ist eine proaktive Sicherheitsübung, bei der Sicherheitsanalysten ihr Netz nach Bedrohungen durchsuchen, die bestehende Cybersicherheitsmaßnahmen nicht erkannt haben. Das MITRE ATT&CK Framework zu den Taktiken, Techniken und Verfahren von Angreifern bietet Hunderte von Informationen über den Beginn oder die Durchführung von Bedrohungsjagden.

Red Teaming/Adversary Emulation. Sicherheitsteams können die Informationen in MITRE ATT&CK nutzen, um Cyberangriffe realistisch zu simulieren. Diese Simulationen können die Wirksamkeit vorhandener Sicherheitsrichtlinien, -praktiken und -lösungen testen und dabei helfen, Schwachstellen zu erkennen, die behoben werden müssen.

Analyse von Sicherheitslücken und Bewertung der Reife von Security Operations Centern (SOC). Bei der Sicherheitslückenanalyse werden die bestehenden Cybersicherheitspraktiken und -technologien eines Unternehmens mit dem aktuellen Branchenstandard verglichen. Bei einer SOC-Reifebewertung wird der Reifegrad des Security Operations Center (SOC) eines Unternehmens bewertet, und zwar basierend darauf, wie gut es Cyberbedrohungen oder Cyberangriffe mit minimalen oder gar keinen manuellen Eingriffen konsequent abwehren oder entschärfen kann. In jedem Fall können MITRE ATT&CK-Daten Unternehmen dabei helfen, diese Bewertungen unter Verwendung der neuesten Daten zu den Taktiken, Techniken und Abwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit Cyberbedrohungen durchzuführen.