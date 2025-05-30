Was ist Cryptojacking?

- Blockchain: Eine Blockchain ist ein gemeinsam genutztes, unveränderliches digitales Hauptbuch, das zur Aufzeichnung und Nachverfolgung von Transaktionen innerhalb eines Netzwerks verwendet wird und eine verifizierte Single-Source-of-Truth darstellt.
- Cryptowährung: Eine Cryptowährung ist ein Digital Asset, der durch die Entschlüsselung verschlüsselter Codeblöcke generiert wird, die in einer Blockchain gespeichert sind. Einheiten von Cryptowährungen werden oft als Coins oder Tokens bezeichnet und dienen als Vergütung für Nutzer, die Rechen- und Energieressourcen einsetzen, um Coins zu entschlüsseln und Blockchain-Transaktionen zu validieren.
- Miner: Cryptominer (oder einfach Miner) sind Nutzer, die die Cryptomining-Software ausführen, die neue Token generiert und On-Chain-Transaktionen validiert.
Was eine Blockchain so leistungsfähig macht, ist die Dezentralisierung. Eine öffentliche Blockchain, wie sie beispielsweise von Bitcoin verwendet wird, wird nicht an einem einzigen Ort gespeichert. Stattdessen wird die Blockchain über eine beliebige Anzahl von Knoten dupliziert – verteilte Computersysteme, auf denen jeweils eine Cryptomining-Software läuft, die die Gültigkeit der gemeinsamen Blockchain überwacht und überprüft.
Wenn eine Transaktion über die Blockchain durchgeführt wird, muss eine bestimmte Anzahl von Knoten die Transaktion validieren, bevor sie in das Gesamtledger geschrieben wird. Dieser Prozess stellt sicher, dass jede Transaktion legitim ist, und löst häufige Probleme mit digitalen Währungen wie Doppelausgaben oder Betrug. Obwohl die Identität einzelner Nutzer anonym sein mag, sind alle Transaktionen auf einer öffentlichen Blockchain öffentlich zugänglich und für jeden mit Zugang einsehbar.
Im Falle von Cryptowährungen speichert die Blockchain auch einige Token oder Coins. Diese Coins sind in komplizierten mathematischen Problemen, sogenannten Hash-Blöcken, verschlüsselt. Um eine neue Coin zu generieren, müssen Nutzer des Blockchain-Systems ihre Rechenressourcen für die Entschlüsselung jedes Hashs einsetzen. Dieser Prozess wird als Cryptomining bezeichnet und erfordert in der Regel enorme Rechenleistung. Benutzer, die ihre eigenen Ressourcen nutzen, um neue Coins zu generieren und die Transaktionen anderer Benutzer zu validieren, werden als Miner bezeichnet.
Das Lösen von Crypto-Hashes und das Validieren von Transaktionen kann sowohl hinsichtlich der Hardware- als auch der Stromkosten teuer sein. Coins sind eine Bezahlung für Miner, die die Kosten für Hardware und Energie tragen. Die Entschlüsselung eines gesamten Hash-Blocks erfordert weitaus mehr Ressourcen als die Validierung einer Transaktion. Das bedeutet, dass die Transaktionsüberprüfung zu einem geringeren Satz vergütet wird, der als proportionaler Prozentsatz des Transaktionswerts im Verhältnis zu den erforderlichen Ressourcen berechnet wird.