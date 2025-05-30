Was ist Cryptojacking?

Hacker verwenden Cryptojacking-Code (eine Art von Malware), um wertvolle Cryptowährungen zu generieren und zu sammeln, ohne dass ihnen dabei Kosten entstehen. Im Wesentlichen bringen sie ihre Opfer dazu, ihre eigenen Ressourcen auszugeben, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten. Cryptojacking ist eine wachsende Bedrohung in der Cybersicherheitslandschaft. Laut dem Sonicwall Cyber Threat Report 2024 stiegen die Cryptojacking-Vorfälle im Jahr 2023 um 659 %.

Die Ressourcen für das Mining von Cryptowährungen können teuer sein. Erfolgreiche Cryptojacking-Angriffe zwingen ihre ahnungslosen Opfer effektiv dazu, die Kosten für den Mining-Prozess der Cryptowährung zu tragen, während der Cryptojacker die Gewinne einsteckt.

Cryptojacking-Angriffe können über das Internet, über browserbasierte Cryptojacking-Skripte (die häufig in JavaScript-Code auf einer Webseite eingebettet sind) oder über Cryptojacking-Malware durchgeführt werden, die als Apps oder als Trojaner-Viren über Social Engineering oder Phishing-Angriffe verbreitet wird. Desktops, Laptops, Server, Smartphones und andere mobile Geräte, die mit Cryptojacking-Code oder Cryptojacking-Software infiziert sind, leiden oft unter einer drastisch reduzierten Leistung, was zu Ausfallzeit und höheren Stromrechnungen führt.

Cryptojacking unterscheidet sich von anderen Arten von Cyberkriminalität. Während Cyberbedrohungen wie Datenexfiltration oder Ransomware-Angriffe in der Regel darauf abzielen, Benutzerdaten zu stehlen oder zu kapern, stiehlt Cryptojacking-Code effektiv Rechenleistung und Strom. Cryptomining-Malware wurde entwickelt, um Ziele mit subtilem Schadcode zu infizieren, der so konzipiert ist, dass er so lange wie möglich unentdeckt bleibt.