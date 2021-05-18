Einer der verwirrendsten Aspekte von „virtuellem Geld“ sind die unterschiedlichen Begriffe. Der Oberbegriff, den wir zur Beschreibung aller digitalen Assets verwenden, die mit der Finanzbranche in Verbindung stehen, ist digitale Währung. Die Funktionalität digitaler Währungen ähnelt der physischer Währungen. Die Verwendung digitaler Währungen bietet jedoch Vorteile gegenüber physischen Währungen. Ein solcher Vorteil besteht in der Möglichkeit, Geldtransaktionen und -transfers über Grenzen hinweg in Echtzeit, kostengünstig und zeitsparend durchzuführen. Digitale Währungen gibt es in verschiedenen Formen, darunter virtuelle Währungen, Kryptowährungen und digitale Zentralbankwährungen, auf die wir als Nächstes eingehen werden.

Wenn Sie Kryptowährungen seit ihrer Entstehung (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) im Jahr 2009verfolgt haben oder erst vor kurzem auf den Trend aufgesprungen sind und sich für Dogecoin interessieren, ist es wichtig, den Wert des digital Assets zu verstehen und zu wissen, was diesen digital Asset zu etwas Wichtigem macht, da wir uns auf eine Industrie zubewegen, die sich auf dezentralisierte Finanzen konzentriert. Kryptowährungen sind eine Form der Bezahlung, die online gegen Waren und Dienstleistungen getauscht werden kann. Viele Unternehmen haben ihre eigenen Währungen herausgegeben, die oft Token genannt werden. Diese können speziell für die Ware oder Dienstleistung, die das Unternehmen anbietet, gehandelt werden.

Eine Analogie sind Arcade-Token oder Casino-Chips. Sie müssen echte Währung gegen die Kryptowährung eintauschen, um auf die Ware oder Dienstleistung zugreifen zu können. Der Reiz an der Nutzung von Kryptowährungen liegt in ihrer Fähigkeit, als Wertpapier zu funktionieren, das an ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung gebunden ist. Darüber hinaus nutzen mehrere Investoren dies als Wertspeicher, wodurch sich neue Investitionsmöglichkeiten sowohl für institutionelle als auch für Einzelhandelsanleger eröffnen.