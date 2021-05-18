Bitcoin, Token, Ethereum und Stablecoins – oh je! Dies sind einige Namen und Ausdrücke, die Sie möglicherweise häufig hören, wenn Sie versuchen, die neue digitale Asset-Klasse zu verstehen. CNBC listet jetzt den Preis von Bitcoin auf seinem Ticker auf, aber was bedeutet das alles? Und worin bestehen die Unterschiede?
Klare Antworten auf die Definitionen und Funktionen jedes nuancierten digitalen Assets zu finden, ist schwieriger als es sein sollte. Ob Sie nun Student sind und den Hype verstehen möchten oder ein erfahrenes Mitglied der Vorstandsebene – bei eigenständiger Forschung tauchen oft mehr Fragen als Antworten auf. Während mein Team und ich mehrere digitale Asset-Initiativen leiten, sahen wir eine Chance, der Öffentlichkeit und unseren Kunden die wichtigsten Definitionen und Verständnisse digitaler Assets zu vermitteln.
Einer der verwirrendsten Aspekte von „virtuellem Geld“ sind die unterschiedlichen Begriffe. Der Oberbegriff, den wir zur Beschreibung aller digitalen Assets verwenden, die mit der Finanzbranche in Verbindung stehen, ist digitale Währung. Die Funktionalität digitaler Währungen ähnelt der physischer Währungen. Die Verwendung digitaler Währungen bietet jedoch Vorteile gegenüber physischen Währungen. Ein solcher Vorteil besteht in der Möglichkeit, Geldtransaktionen und -transfers über Grenzen hinweg in Echtzeit, kostengünstig und zeitsparend durchzuführen. Digitale Währungen gibt es in verschiedenen Formen, darunter virtuelle Währungen, Kryptowährungen und digitale Zentralbankwährungen, auf die wir als Nächstes eingehen werden.
Wenn Sie Kryptowährungen seit ihrer Entstehung (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) im Jahr 2009verfolgt haben oder erst vor kurzem auf den Trend aufgesprungen sind und sich für Dogecoin interessieren, ist es wichtig, den Wert des digital Assets zu verstehen und zu wissen, was diesen digital Asset zu etwas Wichtigem macht, da wir uns auf eine Industrie zubewegen, die sich auf dezentralisierte Finanzen konzentriert. Kryptowährungen sind eine Form der Bezahlung, die online gegen Waren und Dienstleistungen getauscht werden kann. Viele Unternehmen haben ihre eigenen Währungen herausgegeben, die oft Token genannt werden. Diese können speziell für die Ware oder Dienstleistung, die das Unternehmen anbietet, gehandelt werden.
Eine Analogie sind Arcade-Token oder Casino-Chips. Sie müssen echte Währung gegen die Kryptowährung eintauschen, um auf die Ware oder Dienstleistung zugreifen zu können. Der Reiz an der Nutzung von Kryptowährungen liegt in ihrer Fähigkeit, als Wertpapier zu funktionieren, das an ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung gebunden ist. Darüber hinaus nutzen mehrere Investoren dies als Wertspeicher, wodurch sich neue Investitionsmöglichkeiten sowohl für institutionelle als auch für Einzelhandelsanleger eröffnen.
Kehren wir also dorthin zurück, wo alles begann. Bitcoin war die erste Kryptowährung, die im Jahr 2008 entstand. Das Token ist dezentralisiert, was bedeutet, dass es keine Zentralbank oder keinen Administrator gibt, der das Token verwaltet. Die revolutionäre Funktion von Bitcoin und anderen Kryptos ist die Möglichkeit, Währungen von Peer zu Peer zu senden, ohne dass Zwischenhändler erforderlich sind. Dies birgt das Potenzial, den Zeit- und Kostenaufwand für jede Zahlungstransaktion erheblich zu reduzieren.
Eines der Argumente gegen die Einführung von Kryptowährungen in der etablierten Gesellschaft und in Unternehmen ist, dass ihre Volatilität den Anlegern und dem Zustand eines Unternehmens schaden könnte. Um das Risiko von Volatilität zu mindern und gleichzeitig von den neuen Möglichkeiten der Technologie zu profitieren, wurden 2014 Stablecoins eingeführt (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Diese wurden speziell entwickelt, um das Problem der Volatilität bei Kryptowährungen anzugehen.
Stable Coins haben die gleiche Funktionalität wie Crypto Assets, aber die Volatilität ist geringer, da der Coin entweder durch den US-Dollar oder eine andere Fiatwährung gedeckt ist. Wie Sie sehen können, reift der Bereich der digitalen Assets und kann mittlerweile branchenübergreifend einen erheblichen Mehrwert für Unternehmensanwendungen bieten.
Nicht nur der private Sektor möchte diese aufstrebende Assetklasse nutzen, sondern auch Regierungen auf der ganzen Welt haben ihr Interesse an der Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC) bekundet.
Die Diskussionen über digitale Währungen reichen weit vor 2008 zurück. Bitcoin war jedoch die erste anerkannte digitale Währung. Da die Marktkapitalisierung digitaler Währungen in letzter Zeit (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) auf über 2 Billionen USD gestiegen ist, beginnen die Zentralbanken zu verstehen, was das für sie und die Finanzinfrastruktur ihres Landes bedeuten könnte.
Digitales Geld gewinnt zunehmend an Bedeutung als Zukunft einer immer bargeldloseren Gesellschaft. Wir haben die Einführung digitaler Währungen in Ländern von China bis zu den Bahamas beobachtet – 86 % der Zentralbanken weltweit (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) prüfen deren Einsatz. Die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) könnte eine weitverbreitete Nutzung einer regulierten digitalen Währung bedeuten. Die Einführung wird die Geschwindigkeit verschiedener Prozesse, die von Zentralbanken und dem Finanzministerium durchgeführt werden, deutlich erhöhen.
Die Möglichkeit, Geld direkt in die digitale Brieftasche einer Person einzuzahlen, ermöglicht eine nahezu sofortige Überweisung von Steuerrückzahlungen, Konjunkturschecks und staatlichen Beihilfen. Die Nutzung einer digitalen Währung würde auch die Kosten für die Prägung von Geld senken. Aktuell (Link befindet sich außerhalb von ibm.com)kostet die Herstellung eines Pennys 2,06 Cent und die eines Nickels 7,53 Cent – ein wirtschaftlich ineffizientes Verfahren. Die Möglichkeit, digitale Währungen durch Angebotsbegrenzung, Token-Verbrennung und andere Methoden zu konfigurieren, eröffnet Zentralbanken neue Handlungsspielräume für ihre Geld- und Fiskalpolitik.
Das Interesse des privaten und des öffentlichen Sektors an Digital Assets zeigt das Vertrauen, dass Regierungen und Branchenführer Interesse an der aufstrebenden Asset-Klasse haben. Kürzlich veröffentlichte die Fed einen Vorschlag, bei dem neuartige Banken potenziell direkten Zugang zu den Fed Payment Rails haben könnten.
Darüber hinaus brachten Stephen Lynch und Patrick McHenry im März 2021 einen überparteilichen Gesetzesentwurf ein (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), der die Bildung einer Arbeitsgruppe zur Bewertung des aktuellen Rechts- und Regulierungsrahmens für digitale Vermögenswerte in den USA vorsah. Die Einführung dieses Gesetzes ist von entscheidender Bedeutung für die breite Akzeptanz digitaler Vermögenswerte.
Darüber hinaus spiegelt es wider, dass eine zunehmende Anzahl von Regierungsbeamten versteht, dass eine Regulierung und ein tieferes Verständnis der Technologie erforderlich sind, um die Vereinigten Staaten als Innovationsführer zu festigen.
Dies ist eine aufregende Zeit im Bereich der digitalen Vermögenswerte und das Interesse der Regierung an dieser Technologie bedeutet, dass wir am Anfang von einer Zeit stehen, in der jede Organisation und jeder Bürger digitale Währung nutzen wird.
