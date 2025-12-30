Was ist eine nichtmenschliche Identität?

Nichtmenschliche Identitäten sind die Eckpfeiler der Automatisierung. Sie ermöglichen es Software, Hardware und anderen Ressourcen, sich zu verbinden, zu kommunizieren und Aufgaben auszuführen, ohne dass eine menschliche Aufsicht erforderlich ist.

Stellen Sie sich einen automatisierten Backup-Service vor, der jede Nacht automatisch die sensiblen Daten eines Unternehmens in ein sicheres Cloud-Speichersystem kopiert. Weder die Datenbank noch das Cloud-Speichersystem würden einer beliebigen Person ohne gültige Anmeldedaten Zugang gewähren. Das Gleiche gilt für Software. Der Backup-Dienst erhält also eine Identität. Diese Identität bedeutet, dass sich der Backup-Dienst gegenüber der Datenbank und dem Speichersystem authentifizieren kann, die wiederum darauf vertrauen können, dass dieser Dienst zur Ausführung seiner Aufgaben berechtigt ist.

Die Zahl der NHIs in Unternehmenssystemen ist im Laufe der Jahre gewachsen, was vor allem durch den Aufstieg von Cloud-Diensten, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen vorangetrieben wurde. Die Schätzungen variieren - von 45:1 bis 92:1 - wobei es in einem durchschnittlichen IT-System deutlich mehr Nichtmenschen als Menschen gibt.

Diese explosionsartige Zunahme von NHIs bringt neue Sicherheitsherausforderungen mit sich. Laut IBM X-Force Threat Intelligence Index zählen identitätsbasierte Angriffe – bei denen Hacker gültige Anmeldedaten missbrauchen, um sich Zugang zu Netzwerken zu verschaffen – zu den häufigsten Cyberangriffsmethoden und sind für 30 % aller Sicherheitsverletzungen verantwortlich.

Nichtmenschliche Identitäten sind besonders attraktive Bestandteile der Angriffsfläche eines Unternehmens, da sie oft erhöhte Berechtigungen und weniger Sicherheitskontrollen als menschliche Konten besitzen.

Die Verwaltung der nichtmenschlichen Identität ist ursprünglich entstanden, um die einzigartigen Sicherheitsrisiken durch nichtmenschliche Identitäten zu bekämpfen und den allgemeinen Sicherheitsstatus zu verbessern.