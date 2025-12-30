Was ist eine nichtmenschliche Identität?

NHI sind in erster Linie dazu da, Workflows zu rationalisieren, indem sie eine stärkere Automatisierung ermöglichen.
NHI identifizieren Apps, Hardware, Bots, KI-Agenten und andere Dinge innerhalb eines IT-Ökosystems, ähnlich wie menschliche Benutzer Identitäten in einem traditionellen Identitäts- und Zugriffsmanagementsystem (IAM) haben.
Durch die Zuweisung einzigartiger Identitäten an nichtmenschliche Entitäten können IT- und Sicherheitsexperten ihnen individuelle Rechte gewähren, Sicherheitsrichtlinien durchsetzen, ihre Aktivitäten verfolgen und Zugriffskontrollen effektiver anwenden.
- Wenn eine nichtmenschliche Entität keine eindeutige Identität hat, gibt es nichts, dem man Privilegien zuweisen könnte.
- Eine App oder ein Gerät kann sich nicht selbst authentifizieren, es sei denn, es verfügt über eine Identität, anhand derer dies funktioniert.
- Ohne eine Identität, der Aktivitäten zugeordnet werden können, ist es nicht möglich, diese zu verfolgen.
- Zugriffskontrollen können nur dann durchgesetzt werden, wenn es eine Identität gibt, auf die sie angewendet werden können.
Ein Beispiel für einen Anwendungsfall wäre ein Abrechnungssystem, das Daten von einer Buchhaltungsplattform und ein Kundenbeziehungsmanagement (CRM) System zur Erstellung und Versendung von Rechnungen verwendet.
Um diesen Prozess manuell durchzuführen, müsste jemand jede Datenbank aufrufen, die relevanten Daten abrufen, sie korrelieren, die Rechnung ermitteln, erstellen und an den Kunden senden.
Der Prozess kann automatisiert werden, aber da er sensible Daten betrifft, sind effektive Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. NHI ermöglichen eine sichere Kommunikation zwischen den drei Systemen und die Durchsetzung von Zugriffsrichtlinien, damit Daten nicht missbraucht werden:
- NHI geben den drei Systemen die Möglichkeit, sich gegenseitig zu authentifizieren, wodurch das Risiko verringert wird, dass sich gefälschte Systeme einmischen.
- NHI ermöglichen es Unternehmen, dem Abrechnungssystem genau die Berechtigungen zuzuweisen, die zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt werden. Möglicherweise kann das Abrechnungssystem Daten nur lesen, aber nicht schreiben, oder nur zu bestimmten Tageszeiten auf die Buchhaltungs- und CRM-Tools zugreifen.
- NHI erleichtern es Unternehmen, das Verhalten aller drei Systeme während des gesamten Prozesses zu überwachen und einen Prüfpfad zu erstellen.
Letztendlich ermöglichen NHI die sichere Automatisierung komplexer IT- und Geschäftsprozesse. Backups, Systemupdates und sogar Benutzerauthentifizierung können alle im Hintergrund stattfinden, ohne die Aktivitäten menschlicher Benutzer zu stören.