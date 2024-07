Die IBM Lösungen zu Identity Threat Detect and Response (ITDR) und Identity Security Posture Management (ISPM) bieten Ihnen einen umfassenden Einblick in die Benutzeraktivitäten in der hybriden Landschaft der siloartigen IAM-Tools, die für Cloud-, SaaS- und On-Premise-Anwendungen verwendet werden. IBM Verify Identity Protection bietet die ISPM- und ITDR-Funktionalitäten, um Ihr Unternehmen zu schützen durch:

Kontinuierliche Abbildung aller Zugriffsflüsse über alle Anwendungen hinweg.

Um bisher verborgene Sicherheitslücken zu erkennen und zu beheben, wie z. B. Shadow-Zugriffe, ungeschützte Assets, kompromittierte Identitäten, unbekannte SaaS-Anwendungen, fehlende MFA und vieles mehr.

Transparenz in allen Identitätssystemen, Konsolidierung von Bedrohungen, Abgleich und

Erkennung von Schwachstellen und aktiven Angriffen.

IBM Verify Identity Protection lässt sich problemlos ohne Agenten oder Clients implementieren und kann in jeder Cloud und in jedem Netzwerk eingesetzt werden. Es erweitert Ihre bestehenden Cybersicherheitslösungen, indem es umsetzbare Informationen zum Identitätsrisiko analysiert und bereitstellt, die für Ihre Sicherheitsabläufe entscheidend sind.