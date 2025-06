Was ist Berechtigungseskalation?

Hacker nutzen häufig Software-Schwachstellen, wie z. B. ungepatchte Mängel oder Programmierfehler, um die Kontoberechtigungen zu erweitern.

Eine gängige Technik ist eine Pufferüberlauf-Attacke. Hier sendet der Angreifer mehr Daten an einen Speicherblock, als ein Programm verarbeiten kann. Das Programm reagiert darauf, indem es benachbarte Speicherblöcke überschreibt, was die Funktionsweise des Programms verändern kann. Hacker können dies ausnutzen, um bösartigen Code in das Programm einzuschleusen.

Zum Zweck der Berechtigungseskalation können Angreifer Pufferüberlaufangriffe nutzen, um Remote-Shells zu öffnen, die ihnen die gleichen Berechtigungen wie der angegriffenen Anwendung gewähren.