Was ist Social Engineering?

Phishing

Phishing-Angriffe sind digitale Nachrichten oder Sprachnachrichten, die versuchen, die Empfänger zu manipulieren, um vertrauliche Informationen zu teilen, Schadsoftware herunterzuladen, Geld oder Vermögenswerte an die falschen Personen zu übertragen oder andere schädliche Maßnahmen zu ergreifen. Betrüger gestalten Phishing-Nachrichten so, dass sie aussehen oder klingen, als ob sie von einer vertrauenswürdigen oder glaubwürdigen Organisation oder Person stammen würden – manchmal sogar von einer Person, die der Empfänger persönlich kennt.

Es gibt viele Arten von Phishing-Scam:

Massen-Phishing-E-Mails werden Millionen von Empfängern gleichzeitig zugesendet. Sie scheinen von großen, namhaften Unternehmen oder Organisationen zu stammen – von einer nationalen oder globalen Bank, einem großen Online-Händler, einem beliebten Online-Zahlungsanbieter usw. – und enthalten eine allgemeine Bitte, wie zum Beispiel „Wir haben Probleme bei der Verarbeitung Ihres Kaufs. Bitte aktualisieren Sie Ihre Kreditdaten“. Häufig enthalten diese Nachrichten einen bösartigen Link, der den Empfänger zu einer gefälschten Website führt, die den Benutzernamen, das Passwort, die Kreditkartendaten des Empfängers und mehr erfasst.



Spear-Phishing zielt auf eine bestimmte Person ab. Dabei handelt es sich in der Regel um eine Person mit privilegiertem Zugriff auf Benutzerinformationen, das Computernetz oder finanzielle Mittel des Unternehmens. Ein Betrüger untersucht die Zielperson häufig anhand von Informationen, die er auf LinkedIn, Facebook oder anderen sozialen Medien findet, und erstellt eine Nachricht, die von jemandem stammt, den die Zielperson kennt und vertraut, oder sich auf Situationen bezieht, die der Zielperson vertraut sind. Whale-Phishing ist ein Spear-Phishing-Angriff auf eine hochrangige Person, z. B. einen CEO oder eine Persönlichkeit aus der Politik. Beim Business Email Compromise (BEC) versendet der Hacker anhand kompromittierter Anmeldedaten E-Mail-Nachrichten vom tatsächlichen E-Mail-Account einer Autoritätsperson, wodurch sich der Betrug viel schwerer erkennen lässt.



Voice-Phishing oder Vishing ist Phishing, das über Telefonanrufe durchgeführt wird. Vishing erlebt man im Allgemeinen in Form von besorgniserregenden aufgezeichneten Anrufen, die angeblich vom FBI stammen. IBM X-Force® hat kürzlich festgestellt, dass das Hinzufügen von Vishing zu einer gezielten Phishing-Kampagne den Erfolg einer Kampagne um das Dreifache steigern kann.



SMS-Phishing oder Smishing ist Phishing per Textnachricht.



Beim Suchmaschinen-Phishing gestalten Hacker schädliche Websites, die in den Suchergebnissen für häufige Suchbegriffe weit oben stehen.



Angler-Phishing ist Phishing mit gefälschten Social-Media-Konten, die sich als offizielle Konten des Kundendienstes oder der Kundensupportteams vertrauenswürdiger Unternehmen ausgeben.

Laut IBM Security X-Force Threat Intelligence Index 2023 ist Phishing der an erster Stelle stehende Malware-Infizierungsvektor. Er wurde bei 41 % aller Vorfälle festgestellt. Außerdem ist Phishing dem Bericht über die Kosten einer Datenschutzverletzung von 2022 zufolge der anfängliche Angriffsvektor, der die kostspieligsten Datenschutzverletzungen zur Folge hat.

Baiting

Beim Baiting werden die Opfer mit einem Köder in Form eines wertvollen Angebots oder sogar eines wertvollen Objekts dazu verlockt, wissentlich oder unabsichtlich vertrauliche Informationen preiszugeben oder schädlichen Code herunterzuladen.

Die Betrugsmasche mit dem nigerianischen Prinzen ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel für diese Social-Engineering-Technik. Aktuellere Beispiele sind kostenlose, aber mit Malware infizierte Spiele-, Musik- oder Softwaredownloads. Manche Formen des Baitings sind allerdings nicht besonders raffiniert. Manche Bedrohungsakteure hinterlassen beispielsweise mit Malware infizierte USB-Sticks an Orten, wo die Leute sie finden, mitnehmen und verwenden, nach dem Motto „hey, kostenloser USB-Stick“.

Tailgating

Beim Tailgating – auch „Piggybacking“ genannt – folgt eine unbefugte Person einer befugten Person in einen Bereich mit vertraulichen Informationen oder wertvollen Assets. Das Tailgating kann persönlich durchgeführt werden, beispielsweise kann ein Bedrohungsakteur einem Mitarbeiter durch eine unverschlossene Tür folgen. Es kann aber auch eine digitale Taktik sein, etwa wenn eine Person einen immer noch in einem privaten Konto oder Netz angemeldeten Computer unbeaufsichtigt lässt.

Pretexting

Beim Pretexting erzeugt der Bedrohungsakteur eine falsche Situation für das Opfer und gibt sich als die richtige Person aus, die das Problem beheben kann. Sehr oft behauptet der Betrüger, das Opfer sei von einer Sicherheitsverletzung betroffen und bietet dann an, das Problem zu beheben, wenn das Opfer wichtige Kontoinformationen oder die Kontrolle über den Computer oder das Gerät des Opfers überlässt. Technisch gesehen umfasst fast jeder Social-Engineering-Angriff ein gewisses Maß an Pretexting.

Quid pro quo

Bei einem Quid-pro-quo-Angriff locken Hacker das Opfer mit einer begehrenswerten Ware oder Leistung im Gegenzug zur Preisgabe vertraulicher Informationen. Vorgetäuschte Gewinnspiele oder scheinbar harmlose Treueprämien („danke für deine Zahlung – wir haben ein Geschenk für dich“) sind Beispiele für die Quid-pro-quo-Masche.

Scareware

Bei der ebenfalls als Form von Malware geltenden Scareware handelt es sich um Software, die bei den Menschen Angst erzeugt und sie so dazu bringt, vertrauliche Informationen weiterzugeben oder Malware herunterzuladen. Scareware erreicht das Opfer oft in Form eines gefälschten Bescheids einer Strafverfolgungsbehörde, in der es einer Straftat beschuldigt wird, oder in Form einer gefälschten Nachricht des technischen Supports, in der es vor Malware auf seinem Gerät gewarnt wird.

Watering-Hole-Angriff

Der Ausdruck „jemand hat das Wasserloch vergiftet“ bedeutet, dass Hacker bösartigen Code in eine legitime Webseite einschleusen, die von ihren Zielen häufig besucht wird. Watering-Hole-Angriffe sind für alles verantwortlich – von gestohlenen Anmeldedaten bis hin zu unwissentlichen Drive-by-Ransomware-Downloads.