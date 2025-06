Was ist biometrische Authentifizierung?

Benutzer könnten sich mithilfe von Biometrie schneller an Equipment wie einem Barcodeleser in einer Einzelhandelsumgebung anmelden. Das Scannen eines Fingerabdrucks nimmt im Allgemeinen weniger Zeit in Anspruch als die Eingabe eines Passcodes.

Biometrische Daten können auch sicherer sein als Passwörter, die auf Equipment im Einzelhandel und ähnlichen Umgebungen oft so einfach sind wie „1111111“.