Was ist Datenschutz?

Um die Bedeutung des Datenschutzes zu verstehen, muss man sich die Rolle von Daten in unserer Gesellschaft vor Augen führen. Jedes Mal, wenn jemand online ein Profil erstellt, einen Kauf in einer App tätigt oder eine Webseite durchsucht, hinterlässt er eine immer größere Spur personenbezogener Daten.

Daten dieser Art sind für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Sie helfen ihnen, Abläufe zu optimieren, Kunden besser zu bedienen und wichtige Geschäftsentscheidungen zu treffen. Tatsächlich verlassen sich viele Unternehmen so sehr auf Daten, dass selbst eine kurze Ausfallzeit oder ein geringer Datenverlust ihre Betriebsabläufe und Gewinne ernsthaft beeinträchtigen könnte.

Laut IBM's Cost of a Data Breach lagen die globalen durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung im Jahr 2023 bei 4,45 Millionen US-Dollar– ein Anstieg um 15 Prozent in drei Jahren.

Aus diesem Grund konzentrieren sich viele Unternehmen im Rahmen ihrer allgemeinen Bemühungen um Cybersicherheit auf den Datenschutz. Mit einer zuverlässigen Datenschutzstrategie können Unternehmen Schwachstellen beheben und sich besser vor Cyberangriffen und Datenverletzungen schützen. Im Falle eines Cyberangriffs können Datenschutzmaßnahmen überlebenswichtig sein, indem sie die Ausfallzeit durch Sicherstellung der Datenverfügbarkeit verkürzen.

Datenschutzmaßnahmen können Unternehmen auch dabei helfen, die sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, von denen viele mit hohen Geldstrafen verbunden sein können. So verhängte die irische Datenschutzbehörde im Mai 2023 gegen das in Kalifornien ansässige Unternehmen Meta wegen Verstößen gegen die DSGVO eine Geldstrafe in Höhe von 1,3 Milliarden USD. Datenschutz kann Unternehmen helfen, diese Verstöße zu vermeiden.

Datenschutzstrategien bieten auch viele Vorteile eines effektiven Informationslebenszyklusmanagements (ILM), wie z. B. die Rationalisierung der Verarbeitung personenbezogener Daten und die bessere Erschließung kritischer Daten für wichtige Erkenntnisse.

In einer Welt, in der Daten für viele Unternehmen lebenswichtig sind, wird es für diese immer wichtiger, zu wissen, wie sie ihre kritischen Daten bestmöglich verarbeiten, handhaben, schützen und nutzen können.