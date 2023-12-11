Was ist Disaster Recovery as a Service (DRaaS)?

DRaaS-Lösungen replizieren und hosten sowohl physische als auch Virtual Servers, die im Katastrophenfall einen Failover bieten – ein Prozess, bei dem der IT-Betrieb auf ein sekundäres System umgestellt wird, wenn ein primäres ausgefallen ist. Im Katastrophenfall trägt effektive DRaaS dazu bei, Ausfallzeiten zu begrenzen und Recovery Point Objectives (RPOs) sowie Recovery Time Objectives (RTOs) zu verkürzen.

DR-Lösungen haben in den letzten Jahren an Popularität gewonnen, da in der Geschäftswelt das Bewusstsein für die Bedeutung der Datensicherheit gestiegen ist. Unternehmen, die den DRaaS-Ansatz verfolgen, lagern ihre DR-Planung im Wesentlichen an Drittanbiter aus. Laut einem aktuellen Bericht von Global Market Insights (GMI) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) belief sich die Marktgröße für DRaaS im Jahr 2022 auf 11,5 Milliarden USD und sollte in diesem Jahr um 22 % wachsen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).

Was ist ein Notfallwiederherstellungsplan?

DRaaS-Lösungen basieren auf Notfallwiederherstellungsplänen (DRPs). Dabei handelt es sich um detaillierte Dokumente, die beschreiben, wie ein Unternehmen auf einen ungeplanten Vorfall reagiert. Zusammen mit Geschäftskontinuitätsplänen (BCPs) tragen DR-Pläne dazu bei, dass Unternehmen auf viele verschiedene Arten von Bedrohungen vorbereitet sind, darunter Ransomware- und Malware-Angriffe, Naturkatastrophen und vieles mehr.

Ein starker DRP kann nach einer Katastrophe helfen, die Konnektivität wiederherzustellen und Datenverluste zu beheben. Im Falle eines ungeplanten Ereignisses ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ein Drittanbieter, der DRaaS-Support bereitstellt, von denselben Ausfällen betroffen ist wie seine Kunden. Dadurch kann der DRaaS-Anbieter den DRP des Kunden effektiver umsetzen als der Kunde selbst.

Was ist Failover/Failback?

Failover und Failback sind Konzepte, die für DRaaS von zentraler Bedeutung sind und Drittanbietern helfen, ihre Kunden effektiv zu unterstützen und deren DRP unabhängig von der Schwere des Vorfalls zu umzusetzen, mit dem sie konfrontiert sind. Failover ist ein Verfahren, bei dem der IT-Betrieb auf ein sekundäres System verlagert wird, wenn ein primäres System aufgrund eines Stromausfalls, eines Cyberangriffs oder einer anderen Bedrohung ausgefallen ist.

Failback ist der Prozess der Rückkehr zum ursprünglichen System, sobald die volle Funktionalität wiederhergestellt wurde. In einem DRaaS-Servicemodell könnte ein Anbieter ein Failover vom Rechenzentrum eines Kunden auf einen sekundären Standort durchführen, an dem ein redundantes System sofort wirksam werden würde. Bei ordnungsgemäßer Ausführung können Failover und Failback ein nahtloses Erlebnis schaffen, bei dem ein Benutzer nicht einmal bemerkt, dass er auf ein sekundäres System umgeleitet wird.