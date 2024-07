Die Standardbereitstellung der SaaS-Funktionen von IBM Storage Defender besteht aus der SaaS-Steuerungsebene zur Steuerung des Zugriffs mit Ausfallsicherheitsfunktionen. IBM Storage streamt Telemetriedaten für Leistung, Kapazität, Zustand und Konfiguration an IBM Storage Defender SaaS. Telemetriedaten fließen über HTTPS in eine Richtung von Ihrem Rechenzentrum zur Cloud. IBM Storage kann keine Daten aus dem Internet oder einer anderen Entität in Ihrem Netzwerk empfangen. Ihre Daten bleiben bei Ihnen.