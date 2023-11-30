Was ist ein Notfallwiederherstellungsplan?

DRPs tragen dazu bei, dass Unternehmen auf viele verschiedene Arten von Katastrophen vorbereitet sind, darunter Stromausfälle, Ransomware- und Malware-Angriffe, Naturkatastrophen und vieles mehr.

Ein starkes DRP hilft schnell und effektiv dabei, die Konnektivität wiederherzustellen und Datenverluste nach einer Katastrophe zu beheben. Unternehmen weltweit sollten allein im Jahr 2023 219 Milliarden USD für Cybersicherheit ausgeben, was einem Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, laut einem Bericht der International Data Corporation.

Was ist ein Plan für Geschäftskontinuität?

Wie ein DRP ist auch ein Geschäftskontinuitätsplan (BCP) Teil des Notfallwiederherstellungsprozesses, der Unternehmen dabei unterstützt, nach einem Notfall den normalen Betrieb wiederherzustellen. BCPs betrachten Bedrohungen und Lösungsoptionen in der Regel umfassender als DRPs und konzentrieren sich auf das, was ein Unternehmen benötigt, um grundlegende Geschäftsfunktionen nach einem Vorfall wiederherzustellen.

Was ist ein Notfallplan?

Notfallpläne (Incident Response Plans, IRPs) sind eine Art DRP, die sich ausschließlich auf Cybersicherheit und Bedrohungen für Informationssysteme konzentrieren. Ein IRP beschreibt klar die Notfallmaßnahmen eines Unternehmens vom Zeitpunkt der Erkennung einer Bedrohung bis hin zu ihrer Eindämmung und Lösung. Ein IRP zielt darauf ab, den spezifischen Schaden zu beheben, der durch einen Cyberangriff entstanden ist, und konzentriert sich ausschließlich auf die Abwehrbereitschaft bei Bedrohungen für Technologie, IT-Infrastruktur, Geschäftsabläufe und Reputation.