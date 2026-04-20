Resilienz in großem Maßstab für die Logistik im Gesundheitswesen

HEFAME modernisiert Notfallwiederherstellung mit IBM Power Virtual Server zum Schutz von mehr als 72.000 Bestellungen pro Tag
Im pharmazeutischen Vertrieb ist das Timing untrennbar mit Vertrauen verbunden. HEFAME, das mehr als 6.200 Apotheken beliefert und über 300 TB an geschäftskritischen Daten verwaltet, arbeitet seit langem mit der Sorgfalt, die von einer der führenden Genossenschaften Spaniens erwartet wird. Doch das Umfeld hat sich verändert: Globale Gesundheitskrisen, klimabedingte Störungen und immer ausgefeiltere Cyberbedrohungen haben die Kontinuität zu einer unerlässlichen operativen Disziplin werden lassen.
Angesichts dieser sich verändernden Geschäftswelt sah HEFAME die Gelegenheit, seine starke Hochverfügbarkeitsstrategie zu einem Wiederherstellungsansatz weiterzuentwickeln, der schneller, mit minimalem Datenverlust und ohne Unterbrechung wichtiger Workflows aktiviert werden kann. Die Absicht bestand nicht darin, Mängel zu beheben, sondern einer neuen operativen Realität einen Schritt voraus zu sein – und damit die Voraussetzungen für eine entscheidende Transformation zu schaffen.
HEFAME entschied sich für Weiterentwicklung anstatt Überholung. Die Modernisierung der Datenwiederherstellung war der logische nächste Schritt für eine Architektur, auf die die Genossenschaft seit mehr als zwei Jahrzehnten bei IBM Power vertraut. In Zusammenarbeit mit Age2 und IBM hat sich HEFAME zum Ziel gesetzt, die Resilienz zu stärken und gleichzeitig die Stabilität seiner Kernsysteme zu erhalten. Das Ziel war klar: ein solides, lokal installiertes Wiederherstellungsmodell in eine flexible, cloudfähige Funktion umzuwandeln. Zu diesem Zweck hat das Team die bewährte IBM Power-Grundlage mit IBM Power®Virtual Server auf die Cloud ausgeweitet, wobei die Kontinuität der Plattform gewahrt und das Übergangsrisiko minimiert wurde. Ein Machbarkeitsnachweis in IBM Cloud simulierte die gefragteste Stunde von HEFAME – einen sprunghaften Anstieg des Auftragseingangs und der Rechnungsstellung – und erreichte, übertraf sogar zeitweise, die Leistung des primären Rechenzentrums, wodurch bestätigt wurde, dass es keine Einschränkungen bei der Stabilität gab.
Auf der Grundlage dieser Validierung erstellten die Teams ein Design, das auf IBM Power Virtual Server aufbaut und mit einer SAP HANA System Replikation für kontinuierliche Datenbewegungen und eine vorhersehbare, kontrollierte Aktivierung kombiniert wurde. Age2 war führend in den Bereichen Orchestrierung, Runbooks und Probenkadenz, während IBM Referenzmuster und Plattformwissen beisteuerte.
Juan Sanchez Rodríguez, Systems Director bei HEFAME, erklärt: „Die enge Zusammenarbeit zwischen HEFAME, Age2 und IBM war ein entscheidender Faktor für den Fortschritt des Projekts. Die technische und funktionale Abstimmung aller drei Teams gewährleistete, dass Geschäftsziele und Technologieanforderungen in einer robusten, passgenauen Lösung zusammengeführt wurden.“
HEFONE arbeitet jetzt mit einem validierten Wiederherstellungsfenster von ~4 Stunden und minimalem Datenverlust, wodurch die Notfallwiederherstellung von einer Sicherung auf dem Papier zu einer bewährten operativen Funktion wird. Tests unter Spitzenlast zeigten, dass Workflows, die mehr als 72.000 Bestellungen pro Tag unterstützen, zuverlässig in der Cloud laufen, was das Vertrauen stärkt, dass die Aktivierung den Service nicht beeinträchtigen wird. Die Erweiterung der bestehenden Architektur auf ein cloudbasiertes Modell verbindet Produktion und Notfallwiederherstellung, vereinfacht die Abläufe und schafft physische Unabhängigkeit vom Hauptstandort im Falle extremer Szenarien.
Das Programm stärkte auch das Betriebsmodell: Änderungssteuerung, Dokumentation und regelmäßige Proben gewährleisten, dass jede relevante Systemänderung in der Wiederherstellungsumgebung widergespiegelt wird. „Wir haben eine Kultur aufgebaut, die auf Erwartungen statt auf Reaktionen basiert und unseren Teams echtes operatives Vertrauen gibt", fasst Sanchez zusammen.
Mit Blick auf die Zukunft wird HEFAME den Umfang seiner Wiederherstellungsumgebung erweitern und im Zuge der Weiterentwicklung seiner Resilienzstrategie um neue kritische Prozesse und Abhängigkeiten ergänzen.
Die HEFAME Group ist eine führende spanische pharmazeutische Vertriebsgenossenschaft, die mehr als 6.200 Apotheken beliefert, rund 1.200 bis 1.300 Mitarbeiter beschäftigt und 2025 einen Umsatz von 1,93 Milliarden Euro verzeichnet. Das Unternehmen hält einen nationalen Marktanteil von 12,4 % und betreibt Multidrop-Logistik.
Age2 ist ein in Spanien ansässiger IBM Gold Partner, der Hybrid-Cloud-, Infrastruktur-, Sicherheits- und Kontinuitätslösungen anbietet. Das Unternehmen kombiniert zertifizierte Expertise mit IBM-Technologien, um kundenspezifische Projekte und langfristige Plattformentwicklungen für Kunden zu liefern.
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IBM, das IBM-Logo und IBM Power, IBM Power Virtual Server, IBM Cloud und SAP HANA System Replication sind Marken der IBM Corp., die in vielen Gerichtsbarkeiten weltweit eingetragen sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.