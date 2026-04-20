Resilienz in großem Maßstab für die Logistik im Gesundheitswesen

HEFAME entschied sich für Weiterentwicklung anstatt Überholung. Die Modernisierung der Datenwiederherstellung war der logische nächste Schritt für eine Architektur, auf die die Genossenschaft seit mehr als zwei Jahrzehnten bei IBM Power vertraut. In Zusammenarbeit mit Age2 und IBM hat sich HEFAME zum Ziel gesetzt, die Resilienz zu stärken und gleichzeitig die Stabilität seiner Kernsysteme zu erhalten. Das Ziel war klar: ein solides, lokal installiertes Wiederherstellungsmodell in eine flexible, cloudfähige Funktion umzuwandeln. Zu diesem Zweck hat das Team die bewährte IBM Power-Grundlage mit IBM Power®Virtual Server auf die Cloud ausgeweitet, wobei die Kontinuität der Plattform gewahrt und das Übergangsrisiko minimiert wurde. Ein Machbarkeitsnachweis in IBM Cloud simulierte die gefragteste Stunde von HEFAME – einen sprunghaften Anstieg des Auftragseingangs und der Rechnungsstellung – und erreichte, übertraf sogar zeitweise, die Leistung des primären Rechenzentrums, wodurch bestätigt wurde, dass es keine Einschränkungen bei der Stabilität gab.

Auf der Grundlage dieser Validierung erstellten die Teams ein Design, das auf IBM Power Virtual Server aufbaut und mit einer SAP HANA System Replikation für kontinuierliche Datenbewegungen und eine vorhersehbare, kontrollierte Aktivierung kombiniert wurde. Age2 war führend in den Bereichen Orchestrierung, Runbooks und Probenkadenz, während IBM Referenzmuster und Plattformwissen beisteuerte.



Juan Sanchez Rodríguez, Systems Director bei HEFAME, erklärt: „Die enge Zusammenarbeit zwischen HEFAME, Age2 und IBM war ein entscheidender Faktor für den Fortschritt des Projekts. Die technische und funktionale Abstimmung aller drei Teams gewährleistete, dass Geschäftsziele und Technologieanforderungen in einer robusten, passgenauen Lösung zusammengeführt wurden.“