IBM Cloud: KI-fähig, sicher und hybrid konzipiert

Eine Cloud-Plattform für Unternehmen, die selbst für die am stärksten regulierten Branchen entwickelt wurde und eine hoch belastbare, leistungsstarke, sichere und konforme Cloud bietet.
Empfohlene Aktualisierungen Nehmen Sie an unserem beeindruckenden 90-minütigen digitalen Gipfeltreffen für Partner teil, das am 22. Oktober 2025 im Rahmen des Cloud Partner Summit stattfindet
Eine Collage aus geometrischen Formen und zwei Männern, die an Computern arbeiten

IBM TechXchange 2025

Erfahren Sie, wie Sie Ihre KI- und Modernisierungsprojekte mit IBM Cloud beschleunigen können, erwerben Sie Top-Zertifizierungen und vernetzen Sie sich mit Gleichgesinnten

Nahaufnahme von Geschäftsleuten beim Händeschütteln
Vertrauenswürdig

Differenziertes Serviceangebot für Unternehmenskunden

„Die zuverlässigste Cloud, die wir je weltweit genutzt haben“  – Robert Green, CEO von Dizzion

Nahaufnahme von Geschäftsleuten, die Dokumente unterzeichnen
Hybrid by Design

Optimieren Sie Ihren Workload-Zielbereich für x86, Power und IBM SaaS über IBM Cloud

90 % Einsparungen bei den Kosten für die Hosting-Plattform der IBM-CIO Hybrid Cloud im Vergleich zum herkömmlichen Hosting von containerisierten Workloads

Nahaufnahme der Hand des Kunden bei der Interaktion mit Technologie
Speziell entwickelt

Enterprise-Cloud-KI mit integrierter Sicherheit und Compliance – für Leistung und Ausfallsicherheit in großem Maßstab

2,7 Millionen Datenpunkte in Sekundenschnelle – Fans erhalten in Wimbledon sofort und sicher Erkenntnisse

Illustration von Händen, die mit verschiedenen Formen interagieren
Flexible Verträge

Verschieben Sie Workloads dorthin, wo sie benötigt werden, ohne dass Sie große Verträge abschließen müssen, um günstige Kosten zu erhalten.

Keine großen Verpflichtungen - Mit niedrigeren Verpflichtungsstufen und höheren Standardrabatten

Skalieren Sie KI mit Vertrauen

IBM Cloud ermöglicht Ihnen eine nahtlose Skalierung zur Unterstützung der hochdynamischen und leistungsintensiven KI-Workloads.
3D-Rendering mehrerer transparenter und violetter Ringe, die miteinander verschränkt sind
Aufbau, Skalierung und Governance von KI
Auf nur einer Plattform können Sie KI in Ihrem Unternehmen bereitstellen und integrieren, alle Datenquellen verwalten und verantwortungsvolle KI-Workflows beschleunigen.
Nahaufnahme einer Leiterplatte
IBM KI-Infrastruktur
IBM Infrastructure ist sicher, skalierbar, offen, abgesichert und für die Unterstützung der hochdynamischen und leistungsintensiven KI-Workloads konzipiert.
Eine Frau benutzt ihr Smartphone auf der Straße
IBM Framework zur Sicherung generativer KI
Sichere KI in jeder Phase der KI-Pipeline – Datensicherheit, Modellsicherheit und Nutzungssicherheit.
Luftaufnahme des dichten grünen Waldes
IBM Cloud Carbon Calculator
Skalieren und beschleunigen Sie KI-gestützte Innovationen.

Fallstudien

Branchenführer vertrauen auf die IBM Cloud

Seitenansicht eines Geschäftsmannes, der an einem Geldautomaten Geld abhebt
RISE with SAP auf IBM Power Virtual Server
Satellitenaufnahme der Erde
Beschleunigung der KI-Sicherheitsforschung mit einer skalierbaren Cloud-Infrastruktur
Luftaufnahme einer Person mit blauem Regenschirm bei starkem Regenschauer
IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage und IBM Code Engine
Finanzgebäude mit Beleuchtung bei Nacht
IBM Cloud for Financial Services
Luftaufnahme von Kundendienstmitarbeitern bei der Arbeit
IBM watsonx und IBM Cloud
3D-Rendering mehrerer transparenter und violetter Ringe, die miteinander verschränkt sind
IBM watsonx.ai, IBM Watsonx Assistant und IBM Cloud
Nahaufnahme eines 3D-Druckers in Aktion
IBM Power Virtual Server und IBM Cloud Object Storage
Luftaufnahme einer Frau beim Tennisspielen
IBM watsonx.ai, IBM Cloud und IBM Consulting

IBM Cloud für regulierte Branchen

Die Enterprise-Cloud-Plattform von IBM ist so konzipiert, dass sie selbst in den am stärksten regulierten Branchen die höchsten Anforderungen an Regulierung, Sicherheit und Compliance erfüllt.

 IBM Cloud for Financial Services

Mit der weltweit ersten Public Cloud für Finanzdienstleistungen reduzieren Sie Risiken und stärken die Compliance.

 IBM watsonx.governance

Öffnen Sie die Blackbox mit KI-Governance. IBM watsonx.governance wurde entwickelt, um die KI-Aktivitäten Ihres Unternehmens zu steuern, zu verwalten und zu überwachen.

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server

Eine vollständig verwaltete, vertrauliche Compute-Container-Laufzeitumgebung, die die Bereitstellung sensibler containerisierter Workloads in einer hochgradig isolierten Umgebung mit technischer Sicherheit ermöglicht.
IBM Cloud for VMware

Sicher, nahtlos und individuell in der IBM Cloud verwaltet

 IBM Power Virtual Server

Verwalten und verschieben Sie Workloads nahtlos zwischen Cloud- und On-Premises-Umgebungen.

 IBM Cloud Compute mit GPU

Mehr Auswahl und Flexibilität mit unseren GPU-Servern

 Rechenleistungsservices in der IBM Cloud

Überlassen Sie IBM Cloud die Verwaltung Ihrer Infrastruktur, während Sie Ihre Umgebung verwalten. Sie zahlen nur, was Sie tatsächlich nutzen.

 IBM Cloud Code Engine

Führen Sie Ihren Container, Anwendungscode, Batch-Job oder Ihre Funktion auf einer vollständig verwalteten serverlosen Plattform aus.

 IBM Cloud Object Storage

Speichern Sie Daten in jedem Format, überall, mit Skalierbarkeit, Resilienz und Sicherheit.
IBM Cloud für SAP

Beschleunigen Sie die Modernisierung von SAP ERP, verringern Sie Risiken und transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe.

 Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Containerisieren, automatisieren und erweitern Sie Ihre Unternehmens-Workloads in Hybrid Cloud-Umgebungen.

 Hochleistungsrechnen

Bewältigen Sie große, rechenintensive Herausforderungen und beschleunigen Sie die Zeit bis zu neuen Erkenntnissen mit Hybrid-Cloud-HPC-Lösungen.

 Hochgeschwindigkeits-Dateiübertragung

Verschieben Sie große Dateien und Datensätze mit maximaler Geschwindigkeit – unabhängig von Entfernung, Größe oder Netzwerkbedingungen.
Confidential Computing

Schützen Sie Daten über den gesamten Computing-Lebenszyklus.

 IBM Cloud Sicherheitslösungen

Damit der erfolgreiche Umstieg auf hybride Multicloud-Umgebungen gelingt – mit Sicherheit auf jeder Etappe.

 Cloud-Sicherheit und -Compliance

Verwalten Sie zentral die Sicherheit, das Risiko und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Ihrem Unternehmen.
InstructLab as a Service on IBM Cloud

InstructLab as a Service on IBM Cloud

Red Hat KI on IBM Cloud

Red Hat KI on IBM Cloud

 GPU & KI-Beschleuniger on IBM Cloud

GPU & KI-Beschleuniger on IBM Cloud
Pressestimmen

3D-Rendering von grünem und violettem Glaswürfel
IBM Cloud ist jetzt als neue innovative Hyperscaler-Option für Kunden verfügbar, die auf SAP Cloud ERP umsteigen Mehr erfahren
3D-Rendering eines geteilten, leuchtenden Banksymbols
BNP Paribas unterzeichnet eine neue mehrjährige Partnerschaftsvereinbarung mit IBM Cloud Mehr erfahren
Illustration Muster aus Kreisen
Omdia Universe: CloudOps, 2025 Mehr erfahren
Eine Person, die in einer virtuellen Bibliothek mit digitalen Büchern stöbert
Intel und IBM arbeiten zusammen, um eine bessere Kostenleistung für KI-Innovationen zu erzielen Mehr erfahren
Regenbogenfarbene Brücke bei Nacht
5 Dinge, die Sie wissen sollten: Innovation mit KI und Hybrid Cloud im kommenden Jahr
Luftaufnahme von Kreisverkehr mit nächtlichem Verkehr
IBM bietet Mehrwert für Reinvestitionen und verwaltet die Compliance
3D-Rendering eines grünen abstrakten futuristischen Designs
IBM erweitert das Cloud Security and Compliance Center, um Kunden beim Schutz von Daten und bei der Risikobewertung in hybriden Multicloud-Umgebung zu unterstützen
3D-Rendering mehrerer transparenter und violetter Ringe, die miteinander verschränkt sind
Temenos bringt innovative Zahlungsverkehrsfunktionen in die IBM Cloud, um Banken bei der Transformation zu unterstützen
Abbildung, die die Bereitstellung von Daten mithilfe von IBM Cloud Openshift zeigt
Virtualisierung und Containerisierung in Einem: Red Hat OpenShift Virtualisation jetzt auch in der IBM Cloud verfügbar Mehr erfahren

Transformation mit IBM Cloud

Beschleunigen Sie Ihre Transformation und verringern Sie das Risiko mit den Tools und Experten von IBM, die Ihre Geschäftsziele und die zweckmäßige Landezone für die Hybrid Cloud vorantreiben.

Werbeaktionen

One-Rate-Tarif für Cloud Object Storage
Mehr speichern. Weniger ausgeben. Für einen begrenzten Zeitraum ab 12 USD/GB pro Monat auf Cloud Object Storage. Kein Code erforderlich.
Sparen Sie bis zu 83 % auf Intel Xeon 2174G IBM Cloud Bare Metal Server
Sparen Sie bis zu 83 % auf Intel Xeon 2174G IBM Cloud Bare Metal Servers für die gesamte Server-Lebensdauer. Verwenden Sie beim Checkout den Aktionscode SCALENOW1.
Sparen Sie bis zu 69 % auf IBM Cloud Bare Metal Servers
Sparen Sie bis zu 69 % auf IBM Cloud Bare Metal Servers inklusive Intel Xeon 4210, Intel Xeon 5218, Intel Xeon 6248, Intel Xeon 6434, Intel Xeon 8260 und Intel Xeon 8474 für die gesamte Server-Lebensdauer. Verwenden Sie beim Checkout den Aktionscode SCALENOW2.
Profile für Virtual Server für VPC
Sparen Sie bis zu 60 % mit unseren neuen Virtual Server for VPC-Profilen, wenn Sie beim Checkout den Code BUYVPC verwenden. Das Angebot gilt für Neukunden für 6 Monate. Die Aktion läuft am 28 Jan. 2026 ab.
IBM Cloud Massenspeicherserver
Sparen Sie 70 % auf ausgewählte Massenspeicherserver, einschließlich Intel Xeon 6416-Prozessoren mit einer Auswahl von 24, 32 oder 36 Kernen. Verwenden Sie beim Checkout den Aktionscode STOREMORE. Gültig für Neukunden von Massenspeicherservern. Die Aktion endet am 31. Dezember 2025.
Finanzielle Anreize für VMware Cloud Foundation in der IBM Cloud
Zwei attraktive Anreize: Erhalten Sie bis zu 50 % Rabatt auf einen 1- oder 3-Jahres-Vertrag für VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS). 2. Migrieren Sie Ihre VMware-Workloads zu VMware Cloud Foundation in der IBM Cloud mit bis zu 200.000 USD an Migrationsguthaben.
2.000 USD Rabatt für IBM Power Virtual Server
Wenden Sie den Promo-Code POWERVS2000 an, um 2.000 USD Rabatt auf Power Virtual Server und die verschiedenen vorkonfigurierten Serviceressourcen zu erhalten, die für die Erstellung einer IBM Power Computing-Umgebung erforderlich sind. Der Aktionscode läuft am 31. Dezember 2025 ab.
GPU-Profile auf NVIDIA L40s- und A100PCIe-Karten und Intel Gaudi 3
Profitieren Sie von 50 % Rabatt auf die GPU-Profile für NVIDIA L40s- und A100-PCIe-Karten sowie Intel Gaudi 3-Beschleuniger, wenn Sie beim Bezahlen den Code GPU4YOU eingeben. Das Angebot gilt für Neukunden für 6 Monate. Die Aktion läuft am 28. Januar 2026 aus.
Entdecken Sie alle IBM Cloud-Werbeaktionen, die Sie beim Aufbau der Hybrid-Cloud-Infrastruktur unterstützen, die Ihr Unternehmen benötigt.
Blick von unten auf den Antilope Canyon
Entdecken Sie die IBM Cloud. Erstellen Sie ein kostenloses Konto und verschaffen Sie sich Zugriff auf mehr als 40 dauerhaft kostenlose Produkte.