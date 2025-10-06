Eine Cloud-Plattform für Unternehmen, die selbst für die am stärksten regulierten Branchen entwickelt wurde und eine hoch belastbare, leistungsstarke, sichere und konforme Cloud bietet.
Differenziertes Serviceangebot für Unternehmenskunden
„Die zuverlässigste Cloud, die wir je weltweit genutzt haben“ – Robert Green, CEO von Dizzion
Optimieren Sie Ihren Workload-Zielbereich für x86, Power und IBM SaaS über IBM Cloud
90 % Einsparungen bei den Kosten für die Hosting-Plattform der IBM-CIO Hybrid Cloud im Vergleich zum herkömmlichen Hosting von containerisierten Workloads
Enterprise-Cloud-KI mit integrierter Sicherheit und Compliance – für Leistung und Ausfallsicherheit in großem Maßstab
2,7 Millionen Datenpunkte in Sekundenschnelle – Fans erhalten in Wimbledon sofort und sicher Erkenntnisse
Verschieben Sie Workloads dorthin, wo sie benötigt werden, ohne dass Sie große Verträge abschließen müssen, um günstige Kosten zu erhalten.
Keine großen Verpflichtungen - Mit niedrigeren Verpflichtungsstufen und höheren Standardrabatten
IBM Cloud ermöglicht Ihnen eine nahtlose Skalierung zur Unterstützung der hochdynamischen und leistungsintensiven KI-Workloads.
Branchenführer vertrauen auf die IBM Cloud
Beschleunigen Sie Ihre Transformation und verringern Sie das Risiko mit den Tools und Experten von IBM, die Ihre Geschäftsziele und die zweckmäßige Landezone für die Hybrid Cloud vorantreiben.