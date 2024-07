Quid Informatica SpA

Beim Hosting von Qinetic verwendet IBM Cloud Tools für das Plattformmanagement innerhalb des IBM Cloud for Financial Services-Frameworks und sorgt so für Betriebssicherheit und Überwachung der Servicequalität, die vollständig mit den Branchenvorschriften und Best Practices übereinstimmen. Dies ist ein entscheidendes Element, um Kunden zu überzeugen und sie bei der Einführung von Cloud-Lösungen zu unterstützen, die traditionelle Bankplattformen ersetzen.

IBM Cloud for Financial Services wurde entwickelt, um Finanzinstitute dabei zu unterstützen, die von der Cloud bereitgestellten Innovationstools auf sehr agile Weise zu nutzen, und zwar unter Einhaltung hoher Sicherheitsstandards und in Übereinstimmung mit den für Kreditinstitute geltenden Vorschriften.

Durch diese Funktion wird die IBM Cloud zu einer idealen Plattform für Hosting-Services, die Bankkunden von unabhängigen Software-Providern und Drittanbietern wie Quid Informatica angeboten werden. Über ein breites Ökosystem von IBM Cloud for Financial Services-Partnern erhalten Kunden qualifizierte und flexible Unterstützung, mit der sie Innovationen umsetzen können, ohne auf das hohe Maß an Sicherheit und transparentem Risikomanagement zu verzichten, das in der Branche verlangt wird.

Die Vorteile der Entwicklung von Qinetic in Richtung SaaS sind: